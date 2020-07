Ayuntamiento y empresarios crearán una comisión de crisis para recuperar Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde, José Manuel Bermúdez, y el Comité Ejecutivo de la CEOE analizaron ayer el estado económico del municipio y sus perspectivas de relanzamiento, al tiempo que diagnosticaron la difícil situación a que se enfrentará la ciudad y la imprescindible colaboración público-privada para que se pueda mantener el tejido productivo y evitar una mayor caída del empleo. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el Comité Ejecutivo de la CEOE tinerfeña, encabezada por su presidente, José Carlos Francisco, se reunieron en la tarde de ayer para analizar y diagnosticar el estado del municipio desde el punto de vista económico, y acordaron la creación de una comisión de crisis, que tendrá su borrador en una semana, para que sea un instrumento eficaz que permita ir acometiendo y diseñando cuantas medidas sean precisas para conseguir que Santa Cruz recupere el pulso económico y se mantenga el tejido productivo, motor del sostenimiento y generación de empleo.



Bermúdez inició la reunión dando cuenta del estado en que se ha encontrado el Ayuntamiento, dejando claro que "ha sido un año de involución, ya que las iniciativas que venían del mandato anterior fueron paralizadas o, simplemente, no atendidas, como, por ejemplo, el acuerdo 'Santa Cruz Verde 2030' sobre los terrenos de la Refinería, lo que ha supuesto un año completamente perdido; algo que no entendemos, ya que es un proyecto para los próximos 15 años, que transciende este mandato, pero que hay que empezarlo ya".

En el terreno fiscal e impositivo, el alcalde constató con los representantes de los empresarios tinerfeños que "después de las rebajas de los ejercicios anteriores, que sitúan a Santa Cruz como la capital de provincia con la menor presión fiscal, en la actualidad no tenemos margen para más rebajas, a la luz del necesario incremento de los servicios sociales que tendremos que atender", extremo este en el que el presidente de la CEOE, José Carlos Francisco, estuvo de acuerdo y evidenció su conformidad si "al menos, no suben y se mantienen los actuales".

Ante el escenario de incertidumbre, en el que determinadas decisiones dependen de otras administraciones, Bermúdez sí quiso transmitir su optimismo y señalar que "desde este Ayuntamiento nos sentimos, como no puede ser de otra manera, cercanos a los empresarios y el tejido productivo del municipio, uno de los dos ejes, junto con el social, en el que se basarán nuestras actuaciones inmediatas, al tiempo que les anuncio que combatiremos ese relato de determinados y minoritarios círculos que pretende asociar a los empresarios con una visión negativa y aprovechada. No vamos a consentir esta estigmatización".

José Carlos Francisco coincidió con el alcalde en que "es preciso enfrentarse a este relato de que el progreso de la ciudad es un complot", al tiempo que apuntó que en materia urbanística "no podemos esperar a que se apruebe el PGO y debemos generar un urbanismo de gestión, con capacidad y agilidad como para facilitar la inversión y, por lo tanto, la creación de economía y empleo. Hay que simplificar el actual galimatías", extremo este en el que Bermúdez sostiene que "Urbanismo debe ser también una oficina de gestión que agilice los proyectos buenos para Santa Cruz".

En esta reunión, a la que también asistieron la responsable de Promoción Económica, Evelyn Alonso; el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, y el concejal de Organización y Tecnología, Alfonso Cabello, se puso de manifiesto la importancia de la productividad de los servicios públicos y por parte de los empresarios se incidió en que "es una cuestión que nos preocupa mucho. No puede ser que se note una ausencia en determinadas administraciones o que los horarios de apertura sean de 9 a 13 horas", apostilló Francisco.

José Manuel Bermúdez mostró su plena disposición a compartir determinadas decisiones con la iniciativa privada y resaltó que "seguimos con la hoja de ruta fijada cuando en el confinamiento planteábamos el Pacto por Santa Cruz a agentes sociales, económicos y políticos. Ese diagnóstico sigue vigente y por eso proponemos que la comisión de crisis vaya ajustándolo según tiempo y necesidades".

Otros miembros del Comité Ejecutivo de la CEOE pusieron el acento en el comercio, el eje Puerto-Ciudad y las obras pendientes, el turismo y los cruceros, la necesidad de flexibilizar determinadas ordenanzas, e incluso la conveniente agilidad en la llegada de información que se solicita sobre determinadas terrenos, sus usos, etc.

Para finalizar, el alcalde valoró la necesidad de disponer de estas líneas de agilidad administrativa y apuntó tres ejes que debería abordar la comisión de crisis, "centrados en el comercio y turismo; el empleo y las necesarias medidas sociales que hay que implementar, y, por último, la imprescindible simplificación administrativa y de ordenanzas, precisamente con la finalidad de sostener e incrementar el tejido productivo, base definitiva para frenar la caída del empleo y la consiguiente demanda de ayudas sociales. Nuestras dos prioridades son la atención social a las familias vulnerables y la recuperación económica".

