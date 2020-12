Los restaurantes y cafeterías de Adeje pueden solicitar habilitar terrazas en el exterior mientras dure el estado de alarma

El equipo de Gobierno junto al equipo técnico lleva varios días estudiando la forma más garantista y que beneficie no sólo al empresariado del sector sino también a la ciudadanía. En este sentido, las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Adeje no se limitan a su aplicación en estos quince días, sino que estará vigente mientras dure el estado de alarma y no tendrá coste administrativo.

Esta medida exprés entrará en vigor de forma inmediata desde la firma del decreto. Los establecimientos interesados en habilitar mesas y sillas en el exterior deberán solicitar la autorización en el Ayuntamiento de Adeje. En el caso de que el espacio a ocupar sea privado deberá solicitarlo a través de una declaración responsable, dirigida al Área de Aperturas solicitando la modificación de la actividad y un plano o croquis de la situación de la terraza.

En el caso que la ocupación de la terraza sea en un espacio público, además del anterior trámite, la persona interesada deberá dirigir una instancia al Área de Patrimonio Municipal para el uso de dicho espacio aportando la documentación requerida. Las autorizaciones se articulan como una medida excepcional, provisional, temporal y sin que suponga un aumento de aforo establecido en la licencia de apertura del local. Las solicitudes serán valoradas por el personal técnico del Ayuntamiento y su otorgamiento dependerá de la ubicación y situación del establecimiento en base a criterios objetivos de seguridad vial. El trámite puede realizarse de forma presencial con cita previa o telemáticamente a través de la web www.adeje.es.

Otras medidas de ayuda al sector empresarial

El ayuntamiento de Adeje ha realizado diversas acciones para ayudar al tejido empresarial del municipio desde que se declaró el estado de alarma. De esta manera, el 12 de marzo de 2020 el alcalde decretó el aplazamiento del calendario fiscal municipal hasta finalizar el año, en concreto se aplazó el pago de los impuestos de: vados, vehículos, IAE, basura, contribución urbana y rústica. Adeje ha dejado de recaudar este año casi un tercio de su presupuesto, procedente de diferentes tasas e impuestos, como consecuencia del aplazamiento y flexibilización del calendario fiscal municipal.

De igual forma, Adeje está devolviendo la parte proporcional de las tasas de basura, correspondiente al período en el que han permanecido cerradas, a las empresas que se vieron afectadas por el Real Decreto de 14 de marzo que las obligaba al cierre o que no han podido reabrir su actividad y recuperarse en los meses posteriores. Además, se están aplicando las mismas exenciones o rebajas que ha aplicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a los negocios que pagan un canon por los llamados servicios de temporada que se prestan en playas y costas y que también han estado paralizados durante un tiempo.

Otra de las medidas dirigidas al empresariado se tomó en agosto donde el Ayuntamiento habilitó casi un millón de euros en subvenciones directas destinadas microempresas, empresas con menos de 5 trabajadores, o a trabajadores autónomos que cuenten con personal empleado o desarrollen su actividad en solitario.

En cuanto al sector del taxi, el Ayuntamiento entregó una ayuda directa de 70.00 euros a la cooperativa para la sustentación de la estructura de la entidad, así como subvenciones directas destinadas de forma individual a profesionales autónomos pertenecientes al sector del taxi del municipio de Adeje por un total de 154.400 euros.

Asimismo, el equipo de Gobierno ha aprobado una bajada de impuestos y tasas para 2021 y que afectará al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y a la tasa de recogida de basuras. Según las previsiones y cálculos de los equipos técnicos municipales, esta reducción en los ingresos municipales no causará perjuicio en la prestación de los servicios esenciales, ya que se compensará con partidas provenientes de los remanentes, recortando algunas partidas y modificando otras. En total, empresas y particulares se ahorrarán en el próximo ejercicio alrededor de 1,5 millones de euros en impuestos más otros 0,5 millones en tasas, lo que supone que el ayuntamiento verá mermados sus ingresos por esas vías en 2 millones de euros

Por otra parte, dentro de las acciones emprendidas desde el consistorio se incluyen también iniciativas de dinamización comercial como el "Rasca Adeje" o la campaña navideña donde se ha habilitado un servicio de reparto a domicilio entre otras.

En un ámbito más amplio, el Ayuntamiento se encuentra inmerso en la elaboración de un Plan General de Contingencia ante la COVID junto a la Universidad de La Laguna y la Fundación de Enfermedades Tropicales. Con esta iniciativa el consistorio busca garantizar al máximo posible tener un municipio libre de coronavirus a través de una serie de medidas que serán detalladas en los próximos meses.