El Ayuntamiento desea consensuar con los empresarios el horario de carga y descarga en Playa de Mogán

Al encuentro, celebrado al aire libre en el anfiteatro del parque recreativo de Las Gañanías, Playa de Mogán, han acudido propietarios de establecimientos comerciales de este barrio marinero, que han acordado su participación para establecer una limitación horaria a los servicios de carga y descarga. "Cinco representantes de diferentes sectores comerciales trabajarán durante un mes junto edil Juan Carlos Ortega y personal municipal. En noviembre nos tendrán que dar una propuesta respecto al abanico de horarios y los días, que estableceremos como normativa", ha comunicado Bueno.

La primera edil moganera ha señalado que durante la pandemia se manifestaron las debilidades de Playa de Mogán en este asunto y que "no se puede seguir en el error de no remendarlas". "Debemos dar una calidad extra a nuestro destino y para eso necesitamos la colaboración de todos y todas. Ante aquellos que no respeten la normativa actuaremos con los expedientes sancionadores correspondientes", ha indicado.

El Ayuntamiento de Mogán busca con esta iniciativa hacer partícipes en la toma de decisiones a las personas y sectores afectados de modo que la solución o las decisiones a adoptar se tomen en base a las necesidades reales de estos. "Nosotros no sabemos cuáles son las necesidades de carga y descarga de un supermercado, o de un establecimiento de electrodomésticos, restauración o una farmacia. Es importante que los empresarios nos informen cuáles son los horarios más idóneos para todos e incluso si sería conveniente reubicar las zonas de carga y descarga en Playa de Mogán", ha explicado.