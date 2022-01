La Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Adeje lamenta que finalmente una multinacional del bricolaje haya abierto sus puertas en una parcela que estaba calificada para un gran parque temático

Adeje/ Recuerda que los tribunales aún no han dicho la última palabra.

Según su presidente, Jordi Esplugas, la Asociación de Empresarios Comerciantes y Profesionales de Adeje, desde el mismo momento que el promotor presentó la primera solicitud, en el año 2009, para el cambio de uso de la parcela donde hoy se ubica esta multinacional de bricolaje, la asociación empresarial, conjuntamente con el resto de las asociaciones empresariales del sur de la isla, sin excepción, mostraron su preocupación y rechazo a dicho proyecto, argumentando múltiples razones. Una de ellas era que en el sur de la isla, ya en aquel momento, había sobreoferta de parcelas y centros comerciales y, sin embargo, una gran escasez de suelo para ocio y parques temáticos, por lo que no entendían a qué interés general obedecía dar vía libre a un macro proyecto comercial que, por un lado hurtaría a la isla de la única parcela urbana calificada para la instalación de un gran parque de ocio, actividad con una deficiente oferta en una comarca turística que recibía más de cuatro millones de turistas anuales, mientras que por otro lado, sobresaturaría y tensionaría la oferta de suelo comercial y centros comerciales existentes, poniendo aún más, en manos de grandes cadenas multinacionales parte importante de la economía de la zona y de la isla.



A todo esto, había que añadir que en aquel momento ya estaban en vías de construcción e inauguración otros centros comerciales importantes como Parque Santiago VI, Siam Mall, Centro Comercial El Galeón, Centro Comercial El Duke Shop, Centro Comercial Rosa Center, Centro Comercial Mar Bella, y otros muchos en la comarca. Las sumas de superficie de todos ellos casi duplicarían los metros comerciales existentes en aquel momento, por lo que la variedad, la competitividad y la oferta comercial estaban más que garantizadas.

Sin embargo, se pretendía dar vía libre a otro macro centro que sería, si nadie lo impedía, uno de los mayores centros comerciales de toda España, 120.000 m2 de techo comercial sobre una parcela de 460.000 metros que no estaba calificada para eso uso intensivo.

Según los representantes empresariales "una locura que haría saltar por los aires el equilibrio comercial y económico de toda la comarca, dejando en grave situación a muchos centros comerciales existentes y miles de empresas que sustentaban decenas de miles de puestos de trabajo, que a lo largo de los años se habían ido distribuyendo de una forma más o menos armoniosa en el sur de Tenerife" y prosiguen "Tampoco se puede argumentar que un macro parque comercial sea una oferta atractiva en el mismo corazón de la ciudad turística, ya que

estos parques son muy similares a los que ya existen en los lugares de origen de nuestros turistas, pero sin embargo su instalación ahí, produciría un grave deterioro de la oferta comercial "genuina y distribuida", que sí aporta un valor añadido vital para el buen funcionamiento de la ciudad turística"

La acción del colectivo empresarial, no con poco esfuerzo, y después de varios años de lucha en vía administrativa, logró que se desestimara por parte el Gobierno de Canarias la primera solicitud de licencia comercial específica donde se solicitaban esos 120.000 m2. Unos meses después los promotores volvieron a presentar un nuevo proyecto solicitando permiso para construir 68.000 m2, pero igualmente, después de varios años de lucha, la asociación logró que se volviera a denegar dicha licencia. La cosa no quedó ahí, volviendo los promotores a la carga meses después, solicitando, esta vez, 58.000 m2 que el Gobierno de Canarias denegó inicialmente, pero los promotores recurrieron a los juzgados donde un auto de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias obligó al ejecutivo a conceder, al menos la licencia de 11.600 m2 que esta multinacional del bricolaje había solicitado y que unos meses después concluía con la concesión definitiva por parte del Gobierno regional de la licencia comercial específica de 58.000 m2, para una parcela que en el planeamiento municipal permite, como máximo, la construcción de 32.000 m2 como equipamiento de un parque de ocio. Según aseguran "Incomprensible a todas luces"

Como no podía ser de otra manera, según afirma el representante de AECPA, la asociación empresarial recurrió dicha licencia comercial ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), estando a la espera de recibir la contestación a un escrito de Incidente de Nulidad presentado ante la sala, por lo que deja claro que en este asunto aún no se ha dicho la última palabra ni se han agotado las vías legales.

Así, en estas breves líneas, Jordi Esplugas, resume el largo periplo de casi 12 años recorridos buscando justicia para sus representados, y asegura que no tirarán la toalla y seguirán utilizando, como desde el principio se comprometieron con las Pymes de Adeje y de la comarca, todas las vías administrativas y jurídicas a su alcance para que esta situación se revierta, además de impedir nuevas aperturas de otras multinacionales que agraven aún más esta situación.

Por último, el presidente de la asociación quiere felicitar a las 160 personas que esta multinacional ha contratado, deseándoles que obtengan un contrato de trabajo estable y bien remunerado, pero al mismo tiempo, muestra su enorme pesar por las más de 400 que seguramente, de forma directa, perderán su puesto de trabajo, personas con nombres y apellidos, motivado por la destrucción de empresas locales cuyos beneficios económicos y sociales se quedaban aquí, a cambio de multinacionales cuyos beneficios se van muy lejos de Canarias, impidiendo, asegura, "una mejor redistribución de la riqueza, otra gran asignatura pendiente no solo en nuestra comunidad autónoma".

Jordi Esplugas comenta que "muchas personas criticarán nuestra oposición, todo ello debido a la incapacidad de reflexionar profundamente sobre ella, y de ver un poco más allá las consecuencias que provoca este desarrollo injusto". Pero asegura que es una lucha por la justicia social y la defensa del interés común, en la que intentan que no se deje tirados a miles

de empresarios y emprendedores, en su mayoría micro Pymes familiares, que han invertido todo lo que tenían para sacar adelantes sus empresas las cuales tienen el derecho a ser protegidas, porque estas, sí son de interés general.

Sin embargo, Esplugas afirma que "no perdemos la esperanza de que en algún momento se dará la vuelta a esta situación, ya que cada vez la sociedad es más crítica con las policitas insolidarias, injustas e insostenibles, que no generan redistribución de la riqueza. Canarias es un buen ejemplo de las enormes desigualdades sociales creadas, a pesar de haber mantenido una economía pujante durante los últimos 40 años. Los grandes parques comerciales copados de multinacionales, que sistemáticamente allí donde se instalan arrasan con miles de empresas, condenando a sus propietarios a sumarse a las colas del paro o a la lista de millones de ciudadanos con empleos precarios e inestables, son en buena parte, junto con los gobiernos que lo permiten, responsables de esta situación".

Y prosigue "los políticos se han equivocado nuevamente, y volverá a pasar lo que ha pasado siempre allí donde se han instalado; La Laguna, Santa Cruz, La Orotava, Telde y tantos otros lugares de las islas y de España" y aseguran "No bajará la cesta de la compra. No bajará el paro. No habrá una mejor redistribución de la riqueza. No habrá un crecimiento más sostenible. No aumentará el consumo de productos Km 0, mientras que sí se destruirá empleo neto y de mayor calidad, se precarizará a miles de empresas que dan atractivo a la ciudad turística y habrá una menor recaudación de impuestos, a la vez que se tendrán que invertir millones de euros públicos para resolver los enormes problemas que causan estas grandes concentraciones, en el tráfico, en la economía del lugar y en la precariedad social".

Por último recuerdan a los políticos que nos gobiernan que escuchen los mensajes que los ciudadanos lanzan en esta dolorosa crisis como..."De esta saldremos todos juntos y más fuertes" "Es el momento de apoyar a las pequeñas empresas de tu barrio" "Consume productos locales para que los beneficios se queden aquí"... "consumir productos Km 0 es apostar por un desarrollo más sostenible". Aseguran, son reflexiones sabias que "salen del corazón de nuestra gente".

La Asociación de Empresarios Comerciantes y Profesionales de Adeje

