Yaiza Castilla acuerda con las cámaras de comercio su colaboración en la canalización de nuevas ayudas a las pymes del sector

Canarias/ La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, y los presidentes de las Cámaras de Comercio de Gran Canaria, José Sánchez Tinoco; Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé; Lanzarote, José Torres, y Fuerteventura, Antonio Rodríguez se han reunido hoy en Madrid con el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. La reunión ha servido para poner en valor los excelentes resultados de la colaboración entre las cámaras canarias y el gobierno autonómico y para explorar nuevas líneas de trabajo conjunto.



Yaiza Castilla, que asistió a la reunión acompañada por el viceconsejero regional de Industria y Comercio, Justo Artiles, y el director general de Comercio y Consumo, David Mille, destacó ante José Luis Bonet que las cámaras canarias se han convertido en "colaboradores fundamentales del Ejecutivo regional en el ejercicio de un papel que hasta ahora no habían desempeñado con tanta relevancia, como es el de gestionar y hacer llegar a las pymes y autónomos de las islas las ayudas que se han habilitado desde la Administración", como los 1.144 millones de euros del fondo Covid. "Una labor", añadió, "que han desempeñado con gran eficacia, y que es nuestro deseo que continúe".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha agradecido a la consejera la confianza depositada en las cámaras de comercio canarias y ha señalado que "esta colaboración público-privada es la vía a seguir, un modelo estimulante y un ejemplo para el resto de cámaras de comercio españolas". El trabajo conjunto entre la administración canaria y las cámaras de comercio ha sido determinante para el éxito de esta línea de ayudas cuyo grado de ejecución en Canarias ha sido muy superior a la media nacional. Según José Luis Bonet, "la experiencia de las cámaras en la gestión de fondos públicos, su cercanía al tejido productivo y su naturaleza de corporaciones de derecho público defensoras del interés general acreditan a las cámaras canarias para colaborar con el gobierno autonómico en la ejecución de todo tipo de programas de apoyo al tejido empresarial".

Nuevos programas de colaboración

Precisamente la consejera se ha referido a esas nuevas vías de colaboración entre las que figura la participación de las cámaras en el Plan de Rescate de La Palma, y en la gestión y tramitación de subvenciones, por importe de 1.000.000 de euros destinados al sector comercio, servicios y restauración de toda la isla, con el fin de contribuir a paliar los efectos que la erupción del volcán ha causado sobre estas actividades.

Asimismo, anunció que se ha previsto conveniar con las cámaras isleñas el programa de Modernización del Comercio. Fondo Tecnológico 2022-2023, impulsado por la Secretaría de Estado de Comercio en el marco de los Fondos Next Generation UE, y que pretende transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias 2.613.811 euros.

Con este importe, desde Comercio de Canarias se plantea "llevar a cabo una convocatoria pública para las asociaciones de comerciantes que gestionan las Zonas Comerciales Abiertas, estando previsto que sean las cámaras de comercio de Canarias entidades colaboradoras en las convocatorias, tanto en gestión administrativa, como en la gestión técnica de la misma".

Por otro lado, Yaiza Castilla puso en valor el incremento del importe de las subvenciones para gastos de funcionamiento de las cuatro cámaras canarias por parte de su departamento para el ejercicio 2022 y que crece hasta un millón de euros.

Reconocimiento al trabajo de los presidentes de las cámaras canarias

En la reunión se ha abordado también la apertura del proceso electoral en las cámaras canarias, que celebrarán las elecciones de renovación de sus respectivos plenos el próximo 1 de junio. En este contexto, la consejera de Turismo, Industria y Comercio ha reconocido el trabajo realizado por los presidentes de las cámaras de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura en un mandato especialmente complicado en el que tuvieron que lidiar con la eliminación del recurso cameral, primero, y con las sucesivas crisis económicas, particularmente las derivadas de la pandemia y la guerra en Ucrania.

Por su parte, los presidentes de las cuatro cámaras canarias han mostrado su satisfacción por el modelo de colaboración desarrollado con la Administración autonómica y han abogado por afianzar ese modelo de trabajo para garantizar la llegada de los fondos Next Generation al tejido empresarial canario, y particularmente a las pymes.

