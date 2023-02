El comercio canario registra el segundo mayor crecimiento en ventas y empleo de todo el país

Para la presidenta de la Comisión de Comercio Interior y vicepresidenta de la corporación cameral de Santa Cruz de Tenerife, Victoria Gonzalez, "estos datos son muy positivos para el sector, que consigue mantener su tendencia de crecimiento y recuperación durante el año 2022 y se acerca a niveles de prepandemia. Afortunadamente los incrementos de precios y las medidas de subidas de tipos de interés aún no se han notado significativamente en el consumo, que no cabe duda de que además se ha visto beneficiado tanto de la recuperación del empleo experimentada durante el pasado año como de la importante demanda que generan los turistas, alimentada al recibir a un mayor número de visitantes y por el aumento del gasto que han realizado en las islas".

En la rueda de prensa, la vicepresidenta cameral lamentó la "oportunidad fallida" que supone que Canarias no cuente con un método ágil de devolución de IGIC que permita que el turista reinvierta ese dinero en los comercios canarios: "el sistema que entrará en vigor a finales de febrero, además de otros desaciertos, devuelve ese importe en un plazo que puede alargarse hasta seis meses, lo que impide que el dinero se gaste en nuestro territorio".

"Esto es solo un caso más", prosigue González, "del ejecutivo desoyendo las demandas del sector, tal y como sucede con la franquicia fiscal que posiciona a nuestros comercios en desventaja respecto a los de península, y que pese a contar con el apoyo de todos los grupos políticos, no se elimina, generándonos una situación de competencia desleal que, insistimos, lleva años limitando y mermando la actividad de un sector que supone una tercera parte del PIB de Canarias".

Estos buenos resultados del sector comercial también se constataron en el comportamiento del Indicador de Confianza del sector, que con un aumento del 5,6%, es el segundo sector con mejor resultado en la encuesta de enero. Un 29% de los negocios que afirmó haber mejorado su actividad durante los tres últimos meses de 2022, frente a un 17% que no consiguió mejorarla, quedando el 55% restante afirmando haber mantenido su actividad respecto a los meses de verano.

Sin dejar de poner en valor estos datos, González también hizo autocrítica y puso en valor dos desafíos que tendrá el sector comercial de cara a los próximos años. Por un lado, el reto de modernización al que debe hacer frente el sector para seguir siendo competitivo, adecuando su oferta a los acelerados cambios que se producen en todos los ámbitos, así como a la demanda de los consumidores. Y, por otro lado, a la incertidumbre que vendrá vinculada al año 2023 en el que se sentirán con mayor intensidad las medidas de contención de la inflación como la subida de tipos de interés, cuya aplicación se irá notando en la pérdida de poder adquisitivo de las familias y en su capacidad de compra. De hecho, en la encuesta de confianza empresarial los comercios se muestran prudentes en el arranque de 2023, con un descenso de las respuestas optimistas hasta el 12%, a favor de una mayor estabilidad (65%) y un ascenso de las respuestas desfavorables (24%). Así, solo entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022 se han perdido 823 empresas comerciales inscritas en la Seguridad Social

Por eso, desde la Cámara de Comercio se insiste en la necesidad de apoyar decisivamente al sector para evitar la pérdida de un tejido productivo que, a pesar de la mejora, no ha conseguido recuperar su número de empresas, del que dependen muchos puestos de trabajo. Un claro indicador es el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en actividades comerciales con trabajadores a su cargo: en Canarias existían en el mes de diciembre un total de 14.037, dato que incluye la reparación de vehículos. Esta cifra supone un ligero descenso anual del 0,2%, 32 empresas menos que en diciembre de 2021 motivado, únicamente, por la caída de los comercios minoristas (-83), ya que los mayoristas y la reparación de vehículos de motor aumentaron en 44 y 7 empresas más, respectivamente.

Por su parte, el director general de Cajasiete, Manuel del Castillo, destacó "el mensaje de optimismo que lanzan estos buenos resultados, con un cierre muy positivo de la actividad comercial en el año 2022, sobre todo si se compara con el resto del territorio, y esto se debe en gran parte al empuje que está teniendo y ha tenido la actividad turística. Sí que es cierto que en el horizonte todavía nos encontramos con algunos nubarrones de cara a 2023, como pueden ser la inflación, especialmente la subyacente, o las progresivas subidas de tipos de interés que estamos teniendo, pero si somos capaces de mantener estos indicadores conseguiremos que la actividad económica continúe avanzando".

Asimismo, en la presentación de los resultados del informe ambas entidades se han mostrado de acuerdo en la necesidad de seguir apostando por la formación para poder acelerar y llevar a buen puerto la transformación que está experimentando el sector, apostando por la excelencia en el servicio como valor añadido y como factor diferenciador de la venta presencial frente a otras tipologías de venta más impersonales y masivas.

Desde la entidad cameral también se aprovechó para poner en valor acciones de dinamización comercial con campañas como las que se iniciará en La Palma con la continuidad del "Bono Bonito", en colaboración con la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, así como otras como las que se han llevado a cabo en todas las islas de la provincia en el marco del Plan de Comercio Minorista nacional. Este tipo de acciones, concluyen, "también serán decisivas para poner en valor al sector, dinamizar el consumo y generar sinergias con otros sectores de actividad como la restauración y el ocio".

Una buena campaña de Navidad para los comercios canarios

A nadie se le escapa que la mejor época para el sector comercial coincide con el último tramo del año, en el que se llevan a cabo diferentes campañas de promoción comercial como la de Navidad y, este año, a pesar de las dudas, los resultados han sido positivos, incluso superiores a los registrados un año antes.

Así, el Índice de Comercio al por Menor (ICM) a precios constantes, fue un 5,9% mejor que el de 2021, debido, principalmente, al aumento anual del mes de octubre (7,4%), ya que en los meses de noviembre y diciembre los avances fueron de menor intensidad, de un 3,6% y 6,7% respectivamente. A nivel nacional el promedio trimestral del ICM registró un incremento anual 4,4 puntos inferior al canario (1,5%). Por su parte el Índice de Ocupación del Comercio Minorista, mantuvo en el cuarto trimestre la variación positiva iniciada un año antes experimentando un incremento anual del 4%, casi 3 puntos superior al nacional (1,1%).

Un buen comportamiento del mercado laboral del sector que también se confirma al analizar el promedio de afiliados a la Seguridad Social en la rama de actividad comercial durante el cuarto trimestre, que registra una variación del 2,8% sobre la cifra del año anterior. A 31 de diciembre, el número de afiliaciones del comercio canario alcanzó las 161.225, cifra que supone 3.915 más que hace un año, aunque aún no alcanza las cifras de finales de 2019 momento en el que se registraban 162.725 afiliados a la Seguridad Social.

De igual modo se comportó el número de parados inscritos en las oficinas de empleo, el promedio del cuarto trimestre continúa el descenso iniciado en 2021 (-10,1%). A finales de diciembre existían 29.204 parados registrados pertenecientes al sector comercial, 3.044 menos que hace un año.