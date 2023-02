González, que también preside la comisión de comercio interior cameral, ha expuesto en su intervención el severo perjuicio que causa a los comerciantes canarios la exoneración de pago de IGIC a las importaciones de valor inferior a 150 euros, una medida aplicada en el año 2017 para tratar de incentivar el comercio electrónico en el Archipiélago y que, pese a causar una distorsión en el mercado, no consigue resolver dicho problema al generar impactos muy limitados a un elevado coste para el comercio local. Así, de acuerdo a los datos del Gobierno de Canarias, el número de personas de las Islas que compran por internet es del 52,6%, un 14% menos que en el resto de España y de la Unión Europea, territorios donde en la actualidad no se aplica dicha exención fiscal.

De hecho, el Archipiélago se encuentra actualmente en una situación de desfase no solo respecto al resto de Europa, sino también respecto al resto de nuestro país. Ambos territorios implantaron inicialmente esta medida esperando propiciar las ventas en el comercio online, pero la suprimieron posteriormente al ver no solo los escasos resultados que arrojaba, sino también la situación de injusticia que generaba dentro del propio sector. Canarias, por su parte, continúa sumando años de perjuicio directo provocados sobre la actividad comercial al mantener este sistema fiscal activo.

"Si hoy un canario decide apostar por el comercio local estará pagando una cantidad superior al tener que aplicarse el IGIC, mientras que si opta por una empresa foránea se ahorrará esta cantidad siempre que el importe se encuentre por debajo de los 150 euros. Esto da lugar a una situación verdaderamente preocupante, y es que se está incentivando a que el propio canario decida comprar fuera de las Islas, con las consecuencias directas que esto tiene no solo sobre el sector, sino también sobre el conjunto de la economía del Archipiélago", declaró González.

"No pedimos un plan de rescate ni un impuesto propio que nos proteja, como el AIEM. Pero sí que se nos permita competir en igualdad de condiciones con un régimen fiscal que no nos resulte hostil. La propia Unión Europea ha demostrado que la senda a seguir es la de tener unas reglas de juego que sean justas para todos", concluye la vicepresidenta cameral.

El comercio, un actor de gran relevancia en la economía de las Islas

Las cifras relativas al sector comercial de las Islas dejan constancia de la fortaleza y relevancia que tiene este sector en el conjunto de la economía Canaria. De acuerdo a los datos del último Boletín Sectorial de Comercio elaborado por la corporación cameral, Canarias fue la segunda autonomía que mayor crecimiento registró tanto en su nivel de ventas como en materia de ocupación, viéndose solamente superada por el archipiélago balear y a una marcada distancia respecto a la media del país.

Este sector, que aglutina a 161.225 afiliados a la Seguridad Social, equivalente al 21% de las empresas canarias, y es un actor más que relevante en el conjunto de la economía de las Islas, no solo por la relevancia de sus datos sino también por la capacidad intrínseca que tiene para generar sinergias con otros sectores de actividad como son el turismo o la industria, por ejemplo.

Sin embargo, pese a jugar un papel clave en el tejido empresarial canario, sus buenos resultados no mitigan un mal que viene aquejando a este sector desde la pandemia: la destrucción del número de empresas existentes. Desde el año 2019, y con especial incidencia a partir de la llegada de la pandemia, Canarias ha experimentado una caída en su número de comercios que, a día de hoy, no ha sido capaz de recuperar.