Campaña del Día del Padre en la ZCA de Santa Cruz de La Palma

A través de la colaboración del Consejo Regulador DO Vinos de La Palma, se convierten nuevamente en aliado de las promociones de las campañas comerciales y a través de cuñas de radios y redes sociales se dará visibilidad y promoción a esta acción."Apostamos un año más por una campaña que da visibilidad al tejido empresarial con motivo de la festividad del día del padre y obsequiamos la fidelidad de nuestros clientes de la mano nuevamente del Consejo Regulador Do Vinos de la Palma", apunta Eloy Méndez, presidente de la Asociación.Durante los días del 7 al 19 de marzo, todos los clientes que realicen al menos dos compras superiores o de igual importe a 30€ en cualquiera de las empresas socias que participan en la campaña, podrán canjear sus tickets y recibirán como detalle por apostar por el comercio local, una botella de vino del Consejo regulador DO Vinos de La Palma y hasta agotar existencias.Las bases estarán disponibles en la web de la asociación, así como la forma de canjear tus compras. ! Brindando con una copa de vino con D.O La palma¡ y apostando nuevamente por el comercio local. Consulta la web https://cascohistoricosantacruz.com/ y sigue las redes sociales. Los comercios y empresas participantes estarán identificadas con cartel y materiales alusivos de esta campaña.

La campaña "Brindamos Contigo, Feliz Día del Padre" está organizada por la Asociación de Empresarios Casco Histórico de S/C de la Palma y cuenta con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma (FAEP), el Consejo Regulador DO Vinos de la Palma, el Ayuntamiento de S/C de la Palma, el Área de Comercio del Cabildo Insular de La Palma y la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias, para dinamizar las zonas comerciales abiertas en los diferentes períodos del año.