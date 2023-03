Tacoronte estrena la próxima semana una campaña de Bonos Consumo que inyectará 100.000 euros en las pymes locales

Tacoronte/ El día 16 de marzo salen a la venta en la web creada para la iniciativa, al precio de 20 euros, con otros 20 de subvención pública, lo que representa que los participantes se ahorrarán un 50% del coste de sus compras. El próximo día 16 de marzo arranca la primera campaña de Bonos Consumo impulsada por el Ayuntamiento de Tacoronte en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), que bajo la denominación de "Yo Compro en Tacoronte", inicia la venta de dichos bonos, con un límite de 5 por persona, y con por importe de 20 euros cada uno, lo que supone disponer de "una tarjeta monedero con hasta 200 euros si se compran 5 bonos".



La iniciativa, que persigue incentivar el consumo en el comercio del municipio, ha sido presentada por el alcalde, José Daniel Díaz Armas; el secretario general de Fauca, Abbas Moujir; la concejala de Comercio, Sandra Izquierdo, y la titular de Desarrollo Local, Violeta Moreno, junto al Javier Dorta, represente de Asemta, organización empresarial del municipio que gestionará, junto con la Federación la inicativa.

La campaña contará con un presupuesto de 80.000 euros, provenientes de fondos municipales, y se desarrollará a través de una web desde la que se podrá gestionar tanto la adquisición de bonos, como la inscripción de los establecimientos interesados en participar en la misma (www.yocomproentacoronte.com).

No obstante, la repercusión de esta iniciativa, según explicó Moujir y el alcalde, va a suponer "una inyección de algo más de 100.000 euros en las pymes tacoronteras, entre la inversión del Ayuntamiento y lo que aportan los tacoronteros".

El precio de cada bono es de 10 euros, a los que se añaden otros 10 de ayuda pública, por lo que repercute en el tejido empresarial un total de 20 euros, mientras que las personas que participan en esta campaña, realizan sus compras con una rebaja del 50 por ciento.

El bono se podrá utilizar hasta agotar el saldo en los diferentes establecimientos adheridos a la iniciativa, pero en ningún caso se devolverá dinero en efectivo, ni en la compra ni en la posible devolución posterior del producto. Se trata de un instrumento del que se irá descontando el importe de cada compra, hasta que se agote el importe de lo adquirido. Su validez será hasta el 30 de junio de 2023. Después de esta fecha no podrán ser canjeados y tampoco se podrán reembolsar.

Con estos bonos no se podrán realizar determinadas compras, como tabaco, bebidas alcohólicas, apuestas y loterías o recargas de móviles, entre otras operaciones, como la compra de suscripciones on line.

José Daniel Díaz Armas señaló que los bonos al consumo son un medio más de incentivar la economía local, "para que impacte de manera positiva, en un sector importante no solo durante la pandemia, sino en el momento de la recuperación".

El presidente de Fauca animó a los comercios del municipio a sumarse a la iniciativa, para que aprovechen el impulso que supone para la economía del municipio, planteamiento que fue respaldado por el representante de Asemta, Javier Dorta, quien señaló que "lanzar esta iniciativa significa muchísimo" y considero que los resultados "pueden colocar a Tacoronte en un lugar adelantado con esta campaña en cuanto a la generación de empleo y economía".

La concejala de Comercio, Sandra Izquierdo, indicó durante la rueda de presentación de la iniciativa que "las administraciones deben estar a disposición de la solución de las carencias", pues indicó que en el municipio, durante la pandemia, "el comercio ha sido uno de los sectores más afectados y desde el Ayuntamiento se sigue prestando todo el apoyo para que se puedan seguir generando economía y desarrollándose".

Desde el área de Desarrollo Local, su concejala responsable, Violeta Moreno, animó a los vecinos a participar y beneficiarse de esta oferta, a la vez que indicó que "se trata de una experiencia con la que dar agilidad e impulso al sector comercial muy diverso y con muchas ofertas".

El alcalde remarcó que la campaña "Yo compro en Tacoronte" supone también una oportunidad demostrar que es "un escaparate para nuestra oferta comercial, que puede interesar, incluso, a personas de fuera del municipio, que pueden acudir para beneficiarse de su variedad y singularidades".

