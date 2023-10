AFEDES impulsa el desarrollo empresarial y social a través de su campaña de responsabilidad social corporativa

Icod de los Vinos/ Afedes, Asociación para el Fomento de la Formación, el Empleo, la Información y el Desarrollo del Norte, cuenta con una campaña de Responsabilidad Social Corporativa con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial local y promover el desarrollo económico y social en las comarcas que atiende. Afedes es una institución sin ánimo de lucro que se dedica a brindar servicios integrales y de calidad a las personas a través de acciones relacionadas con la formación, información, empleo y asesoramiento empresarial. En línea con su compromiso de apoyar a las empresas locales, la entidad ofrece una amplia gama de servicios destinados a promocionar el empleo y la creación de oportunidades laborales.



La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una parte integral de la estrategia de Afedes. La colaboración de las empresas locales con la asociación no solo beneficia a sus operaciones, sino que también mejora su imagen y reputación dentro de la comunidad empresarial. Esta colaboración fortalece a las empresas, las hace más estables y competitivas y, al mismo tiempo, genera empleo en la zona.

Mediante la colaboración con la Asociación Afedes, las empresas locales tienen la oportunidad de promocionar sus productos y servicios en los municipios de la comarca. Además, están contribuyendo al desarrollo del empleo y el comercio local, respaldando una entidad dedicada a la formación, el empleo y la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad.

Aquellas empresas que optan por colaborar con la asociación, ya sea mediante contribuciones económicas o en especie, adquieren el estatus de Socialmente Responsables. Esto no solo mejora su posición en el mercado, sino que también aumenta su prestigio en la sociedad. Las empresas comprometidas con la RSC tienen una ventaja competitiva en términos de acceso a ayudas públicas y asociaciones con nuevos/as inversores/as.

Uno de los servicios clave que Afedes ofrece a las empresas es la intermediación laboral y su bolsa de empleo. A través de esta iniciativa, la asociación facilita a las empresas candidatos/as altamente cualificados, agilizando el proceso de contratación y contribuyendo así al fortalecimiento del empleo en la región.

Afedes está comprometida con el crecimiento y el bienestar de la comunidad empresarial local y sigue siendo un pilar fundamental en el fomento del empleo y el desarrollo económico en la región. Para obtener más información sobre cómo su empresa puede contribuir a esta noble causa y disfrutar de los beneficios de la Responsabilidad Social Corporativa, no dude en ponerse en contacto con Afedes.f

