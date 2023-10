La consejera de Turismo y Empleo destaca el valor de la formación en la creación de empleo juvenil

Canarias/ La apuesta firme por la Formación Profesional y la Formación Profesional Dual, el desarrollo de programas formativos vinculados al empleo verde o el apoyo financiero a los emprendedores son algunas de las medidas para reducir el paro juvenil.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha explicado este martes en el Parlamento regional el conjunto de medidas y políticas que pondrá en marcha la Consejería para combatir el desempleo juvenil en las islas, entre las que destacó la apuesta firme por la Formación Profesional y la Formación Profesional en la modalidad Dual; el desarrollo de los estudios vinculados al turismo activo o el diseño de nuevos instrumentos económicos y fiscales en apoyo al emprendimiento juvenil.



"Esta legislatura será la de la oportunidad de las personas jóvenes. Su liderazgo es una prioridad para esta Consejería, necesitamos gente joven formada y comprometida en ámbitos como la digitalización, la economía verde o la eficiencia energética", subrayó De León.

Durante su intervención, la consejera destacó el impulso que debe darse a la formación de profesionales en turismo activo, experiencias que van desde el submarinismo, el parapente, el senderismo, el surf o la observación de estrellas y que cuentan "con una gran capacidad para generar nuevos puestos de trabajo, especialmente entre los jóvenes", apuntó.

Pese a ello, la regulación actual en Canarias no especifica el tipo de cualificación o titulación que se requiere para dedicarse a este sector, lo que genera "incertidumbre entre los operadores y jóvenes o graduados universitarios que quieren ejercer esta profesión".

"Frente a este problema", señaló De León, "la Consejería detallará las titulaciones o acreditaciones con las que se puede desarrollar cada actividad, flexibilizando el sistema". El objetivo es dar seguridad jurídica al turismo activo para que los jóvenes hagan carrera profesional en el sector y puedan estar acreditados para trabajar con garantías en este campo laboral.

La iniciativa se desarrollará de la mano de otras Consejerías y se enmarca en la estrategia del Gobierno de Canarias de reforzar la Formación Profesional y la Formación Profesional Dual, como medida para disminuir el paro juvenil en las islas.

En esa estrategia, apuntó De León, Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa) está jugando un papel fundamental al ofrecer programas de formación punteros, como la primera FP Dual intensiva del sector turístico en el archipiélago, en alianza con el Grupo Iberostar. Los ciclos, basados en Gestión de alojamientos turísticos, Dirección de Cocina y Guest Service Manager, alternan las clases teóricas de Hecansa con un contrato de formación práctica y remunerada en la cadena de hoteles. Además, la empresa pública es pionera en el diseño de módulos de formación profesional que integran distintas especialidades para dirigirse a nuevos nichos de empleo, como el turismo marinero.

La Consejería potenciará también el empleo verde a través de la creación de nuevos programas de formación vinculados al agroturismo, el ecoturismo, el alojamiento rural o el apiturismo, generando con ello "experiencias sostenibles". Promoverá además un plan de relevo generacional y apoyará el emprendimiento de los jóvenes en el medio rural, a través de incentivos económicos y fiscales.

Por otro lado, se aprobará con carácter urgente un Plan de Fomento del Empleo Joven en Canarias y se implantará una Red Canaria de Escuelas de Segunda Oportunidad, dirigida a los menores de 35 años que hayan abandonado sus estudios a una edad temprana. Se mantendrán, asimismo, las medidas de apoyo financiero y acceso al crédito para jóvenes emprendedores, que se combinarán con la tarifa cero para nuevos autónomos que entrará en vigor en 2024.

Muchas de estas políticas, denunció De León, se llevarán a cabo a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), que el Gobierno actual ha encontrado "completamente desmantelado, con subdirecciones y jefaturas de servicio sin ocupar". "Pasar de gestionar 325 millones de euros a principios de 2023 a 626 millones a finales de septiembre con la misma plantilla es inhumano, y todas las medidas que he expuesto, si no se cuenta con el personal necesario puede quedarse en papel mojado", señaló De León, quien anunció que la Consejería está revisando las tablas salariales y la relación de puestos de trabajo del SCE para ampliar el personal.

