El objetivo de la Consejería de Turismo y Empleo es diversificar la oferta turística y reducir la tasa de paro

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, compareció este viernes en comisión parlamentaria para explicar las cuentas de su departamento para 2024 que ascienden a 238.256.844 euros.



De León manifestó que, en líneas generales, este presupuesto está destinado a "consolidar la diversificación turística y lograr que el turismo se desarrolle como tractor del sector primario, la digitalización, la sostenibilidad, la captación de talento y la formación", señaló. En el área de Empleo, el objetivo de la Consejería es "reducir y situar la tasa de paro por debajo del 15%, cubrir las necesidades de aquellos colectivos que presenten mayores dificultades para su inserción laboral, reforzar la estabilidad de los trabajadores activos y de la capacidad empresarial, y apostar por la modernización del Servicio Canario de Empleo (SCE)".

Por departamentos, la Viceconsejería de Turismo cuenta con un presupuesto global de 6,8 millones de euros que se destinará a poner en valor el turismo rural patrimonial y de naturaleza del Archipiélago con un impulso al Observatorio Turístico, que contará con 1,2 millones de euros. Se contempla también el aumento de la aportación a la investigación turística a las Universidades Canarias a través de la Fundación Museo de la Ciencia y la Tecnología, con 1,8 millones euros.

Además, la Consejería de Turismo y Empleo consigna en sus presupuestos 62 millones de euros para inversiones en infraestructuras, de los cuales 39 millones corresponden a fondos Next Generation, en extrapeninsulares. Respecto a la Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística, la consejera precisó que "se abrirán dos convocatorias en concurrencia no competitiva para infraestructuras, una destinada al sector público y otra para la colaboración público-privada".

De León manifestó en el transcurso de su comparecencia que "el nivel de ejecución de infraestructuras es muy bajo, se pintan obras que no tienen suelo, que son meras ideas, por lo que nuestro gran objetivo es no devolver nada al Estado y que los canarios y el sector vean que el dinero se traduzca en acciones".

Para el Fomento del turismo de interior "se destinarán más de 4 millones de euros, mientras que para el Programa de Desarrollo Turístico Islas Verdes se contemplarán 1,5 millones de euros".

Y en cuanto al área de Ordenación, la consejera fue clara al afirmar que "el bloque normativo que regula la actividad turística tiene entre 8 y 27 años de vigencia y en 2023 no es eficiente ante una realidad turística distinta, en la que toda la sociedad pide cambios y regular un modelo turístico que camine, cada vez más, hacia una dirección más sostenible con una nueva Ley de Turismo".

En formación, se refirió también a una nueva normativa de cualificaciones profesionales para el desempeño del turismo activo, "incluyendo las actividades básicas de formación en relación con los nuevos títulos habilitantes al efecto", precisó.

Para los próximos años, la empresa pública Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros, a los que se suma los 9 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR) y 2 millones de euros más de fondos MMR pero con destino de inversiones en un centro de referencia en Santa Brígida como complemento a lo que actualmente existe.

Jéssica de León explicó también que se potenciará la Formación Profesional Dual intensiva en el sector turístico; el refuerzo de la investigación en hostelería (I+D+i), el Plan Regional de Difusión Gastronómica; la formación y empleo joven vinculado al turismo experiencial; la transformación en el modelo productivo de Hecansa, la modernización de sus infraestructuras técnicas, las instalaciones tecnológicas y la renovación de los espacios duales de formación, así como la potenciación de la formación en materia de economía circular y azul con una dotación presupuestaria de 500.000 euros.

La empresa pública Promotur Turismo Islas Canarias contará con un presupuesto de 66 millones de euros, casi 14 millones de euros más, que suponen un 26% con respecto a 2023 de 13,5 millones de euros, que se destinará a la promoción, digitalización, sostenibilidad y mejora de la oferta turística.

En este sentido, la consejera de Turismo y Empleo profundizó en cada una de estas líneas de las que explicó que la referida a la promoción, dotada de 22,5 millones de euros, está dirigida a la generación de demanda, incluyendo actuaciones para captar visitantes, promover el consumo por parte de los mismos de productos, servicios y experiencias turísticas y a la fidelización, repetición y prescripción del turista, tanto de manera directa y personalizada al turista actual o potencial, como a través de intermediarios.

Esta línea incluye el plan estratégico de Turismo azul, el plan de gestión de medios propios, incluida la integración de las webs en una única infraestructura digital multimarca o el plan de comunicación y fidelización.

En cuanto a la sostenibilidad, De León destacó el objetivo de "alcanzar la neutralidad climática de la actividad turística de Canarias en consonancia con la Agenda 2030 y la Declaración de Glasgow y promover conciencia, conocimiento y mejora del triple impacto que la actividad turística produce sobre el territorio, la población y la economía de las Islas".

En la línea de digitalización, que tiene como meta el avance de la Plataforma Destino Turístico Islas Canarias, la consejera señaló como principales hitos el lanzamiento de las soluciones: el viaje hacia la descarbonización (este mes de noviembre), el Marketplace de experiencias turísticas (primer trimestre de 2024) o el Data Lake asociado a la plataforma.

En cuanto a la línea de mejora de la oferta, su finalidad es la de impulsar mejoras en la oferta turística de las Islas Canarias, entendida como el conjunto de recursos, infraestructuras, servicios, productos y experiencias que se localizan en el destino o que facilitan el acceso al mismo a sus visitantes. "En esta línea encontramos el Programa mediante convocatoria pública de patrocinios de producciones, actividades y proyectos que generen un retorno publicitario, el Plan de fomento y mejora de la conectividad aérea y el Plan de gestión de proyectos de mejora de producto turístico" afirmó.

Servicio Canario de Empleo (SCE)

La consejera de Turismo y Empleo detalló que el Servicio Canario de Empleo (SCE), con un presupuesto de 339 millones de euros, contará con una importante dotación de 14 millones de euros para una mejora y modernización de las instalaciones y oficinas para facilitar el acercamiento de los ciudadanos a los servicios públicos de empleo.

Respecto a los diferentes programas, el de 'Inserción y reinserción laboral de los desempleados' contará con 234 millones de euros. "Su finalidad es fomentar, mejorar y promover el empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias, luchar contra el desempleo y cubrir las necesidades de formación de los trabajadores desempleados y ocupados, atendiendo con carácter prioritario a aquellos colectivos que presenten mayores dificultades para su inserción laboral", señaló la consejera.

Por eso, este programa es el que cuenta con mayor dotación presupuestaria, representando el 69,05% del presupuesto de gastos.

El programa 'Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad' contará con una partida de cerca de 16 millones, mayor a la consignada en el presupuesto actual.

"No podemos olvidar a los trabajadores ocupados, que precisan una formación continuada para adaptarse a las circunstancias siempre cambiantes del mercado laboral, conservando así su situación de activos laboralmente. A ellos se les destina este programa", anunció.

Además, el destinado a la emprendiduría 'Refuerzo de la capacidad empresarial' roza los 23 millones de euros. Jessica de León resaltó que "no nos podemos quedar solamente con la inserción por cuenta ajena: también se está imponiendo, y cada vez más, el establecimiento por cuenta propia". Por ello, estas actuaciones irán destinadas a fomentar las iniciativas empresariales, el empleo autónomo y la economía social.

Por último, destacó el programa 'Integración laboral de las personas con especiales dificultades', con 20,3 millones de euros, el 6% del presupuesto.

La Viceconsejería de Empleo y la Dirección General de Trabajo consignan con 240.000 euros el Programa de Lucha Contra la Economía Sumergida y la Prevención y Formación en Riesgos Laborales con un millón de euros.