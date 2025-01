El Cabildo presenta el Concurso Internacional de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda en una de las Escuelas de Diseño más importantes de Europa

Tenerife/ El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, acompañado por el Director del Centro Integral de Formación Profesional "Las Indias" Gregorio Hernández resalta la importancia de apoyar y transformar las ideas creativas en modelos de negocio y desarrollo más allá de nuestra isla.

El consejero de Educación y Empleo del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, presentó ayer (14 de enero) en el Auditorio D. Pedro IV, del Centro Corporativo da Misericórdia do Porto, la XIV Edición del Concurso Internacional de Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda 2025 acompañados por autoridades de la ciudad de Oporto como de la Escola Profissional Árvore; ESADE - Escola Superior de Artes e Design; Universidade Lusófona Porto así como los directores de la Escola de Moda do Porto Hugo de Figuereido y el Gregorio Hernández, Director del CIFP Las Indias" de Santa Cruz de Tenerife.



Efraín Medina resalto la importancia de este encuentro y el apoyo mostrado que supone un "significativo avance en el impulso del Plan Estratégico Textil de Tenerife Moda que se ejemplifica de forma notable en el Concurso Internacional de Jóvenes diseñadores y que abre oportunidades para poder trabajar en marco europeo aprovechando sinergias y oportunidades". Al respecto, Medina recordó que "el objetivo de este certamen, que mantiene su carácter internacional, es la de apoyar a todos aquellos diseñadores y emprendedores noveles que buscan iniciar su andadura profesional en el ámbito de la creación de moda y el diseño ayudando a impulsar la industria textil como generadora de empleo y emprendeduría entre los jóvenes y acompañarlos en un futuro plan, posicionamiento y estrategias de sus marcas y negocios".

En esta presentación, ha estado presente el Director del CIFP Las Indias, Gregorio Hernández quien abrió la vía de colaboración entre el Cabildo de Tenerife y la Escola de Moda Do Porto estableciendo ya una serie de acciones conjuntas bajo los diferentes programas de la Unión Europea.

Estas iniciativas no solo buscan fomentar el emprendimiento y la industria textil entre jóvenes diseñadores a nivel global, sino también, destacar la importancia de transformar ideas creativas en negocios sostenibles. Por eso mismo, el pasado mes de noviembre, el Cabildo recabó el apoyo de la CEOE Nacional para impulsar el propio Plan Estratégico Textil de Tenerife Moda tras una reunión en Madrid. Es gracias a este apoyo, tanto nacional como internacional, que Tenerife Moda se ha posicionado como un referente en el ámbito textil, impulsando así la empleabilidad juvenil y fortaleciendo el carácter global del proyecto.

Colaboración entre Tenerife Moda y la Escuela de Moda do Porto

Igualmente, en esta visita de trabajo, se ha firmado un Convenio de Intenciones entre el programa de Tenerife Moda y la Escola de Moda de Oporto donde se establecen los ámbitos de colaboración que engloban la formación, el intercambio de talento, proyectos de innovación y artesanía, promoción comercial o becas de desplazamiento para estudios artísticos facilitando los intercambios.

Para Hugo Figueiredo Vieira, "Este acuerdo de intenciones refuerza aun más el interesante trabajo que se viene realizando y que con la presencia del Cabildo de Tenerife se expandirá aún más. La última acción que ha hecho la Escola de Moda do Porto en Tenerife, fue la exitosa presentación de una colección novel artesana y sostenible en el marco de la pasada Feria Tricontinental de Artesanía que se dedicó precisamente a Portugal.

Por su parte, el Director del CIFP "Las Indias" Gregorio Hernández informó que se abren muchas oportunidades y proyectos colaborativos desde el diseño hasta la formación dual donde existen experiencias de buenas prácticas por ambas partes.,