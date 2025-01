Tenerife logra su menor tasa de paro en 20 años

El empleo juvenil en Tenerife también mejora: la tasa de paro entre menores de 25 años se sitúa en el 18,56%, la más baja del archipiélago.

Tenerife ha alcanzado un descenso histórico en su tasa de paro, situándose en el 11,45% en el último trimestre de 2024, la cifra más baja de las dos últimas dos décadas y por debajo de la media de Canarias (11,91%). Según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), la isla ha experimentado un crecimiento del empleo del 3% respecto al año pasado, con 430.070 personas ocupadas, lo que supone 12.430 empleos más que en 2023.

Además, el número de desempleados en Tenerife se ha reducido en 28.240 personas, situándose en 55.620 personas sin empleo. Esta mejora ha convertido a Tenerife en la isla que ha experimentado el mayor descenso de la tasa de paro en todo el archipiélago (-5,27 puntos porcentuales), superando a otras islas como El Hierro (-4,91), Fuerteventura (-4,35) o Gran Canaria (-2,95).

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha valorado estos datos como un hito en la recuperación económica de la isla y de Canarias en su conjunto. "Una tasa de paro por debajo del 12% no es solo una cifra estadística, sino un indicador de que nuestra economía está en la senda del crecimiento y la estabilidad", ha señalado.

Dávila ha destacado que este descenso histórico del paro refleja la apuesta del Cabildo por una mayor inversión para dinamizar la economía, así como por políticas públicas de empleo, además de la fortaleza del tejido productivo de Tenerife. "Más empleo significa más estabilidad para las familias, mayor poder adquisitivo y un impulso al consumo interno", ha explicado.

ha subrayado la importancia de la estabilidad laboral y su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. "Más personas empleadas significa más seguridad económica para las familias, más capacidad de consumo y, en definitiva, un mayor bienestar social", ha señalado.

Tenerife, líder en la recuperación del empleo juvenil

El informe también destaca una notable mejoría en el empleo juvenil en la isla. La ocupación de jóvenes menores de 25 años ha crecido un 2,36%, mientras que el número de desempleados en este grupo de edad se ha reducido en 4.520 personas, situándose en 5.530 jóvenes sin empleo.

Gracias a esta evolución, Tenerife se posiciona como la isla con la menor tasa de paro juvenil del archipiélago (18,56%), muy por debajo de otras islas como Gran Canaria (31,42%) o La Gomera (31,32%)

Dávila ha resaltado la importancia de estos datos, afirmando que "garantizar empleo para nuestros jóvenes significa darles oportunidades para desarrollarse profesionalmente en Tenerife, sin necesidad de buscar futuro fuera de la isla".

Desde el Cabildo de Tenerife, la presidenta ha insistido en la necesidad de consolidar esta mejora con empleo estable y bien remunerado. "Este es un avance importante, pero no podemos conformarnos. Debemos seguir trabajando para garantizar que esta recuperación se traduzca en empleos de calidad, con condiciones laborales dignas y oportunidades de crecimiento profesional", ha asegurado.