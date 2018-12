5 de cada 10 canarios desean un aumento de sueldo en 2019 por delante de mejoras en conciliación o promoción profesional

A través de esta encuesta, se ha podido saber cuáles son las preferencias de los trabajadores canarios con respecto a las condiciones laborales en su empresa. Además, se les ha preguntado por otras cuestiones como el clima laboral, principal vector de fidelización y compromiso; la conciliación personal y profesional, preocupación diaria de todos los trabajadores; e, incluso, por la ética empresarial, factor ejemplarizante y de confianza para los empleados.Además, los trabajadores encuestados han descrito sus propósitos para con su empresa de cara a este nuevo año. Toda una declaración de buenas intenciones que va desde la puntualidad hasta el reconocimiento de errores.

El aumento de sueldo sigue siendo el mejor regalo que puede hacer una empresa a sus empleados

Desde que esta encuesta vio la luz en 2007, los trabajadores canarios, año tras año, indican que un aumento de sueldo sería el mejor regalo que podrían tener de cara al nuevo año. Y en esta ocasión no es diferente.

Esta vez, se pidió a los encuestados que eligieran tres opciones de las 8 que se ofrecían. Un año más, el aumento de sueldo es el regalo más deseado para el nuevo año. La mitad de los canarios afirma que un incremento salarial sería lo mejor que podría traerles su empresa en 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a las más de 1.000 encuestas realizadas a trabajadores

Sin embargo, las facilidades para conciliar, tales como el teletrabajo, cada vez alcanzan una mayor relevancia entre los trabajadores canarios. De hecho, en esta última edición, son precisamente las facilidades para conciliar el segundo deseo más señalado por ellos. En tercer y cuarto lugar los profesionales en activo demandan formaciones, y un ascenso.

En menor medida, los encuestados apuntan al salario en especie (cheques-comida, guardería, móvil, seguro médico...), seguido de un cambio de funciones en la empresa, tener más vacaciones y, por último, un cambio de jefe.

Consultados por el peor regalo que podrían tener este año, los trabajadores canarios lo tienen claro: una bajada salarial, tal y como ha señalado el 73%. En menor medida, los encuestados han indicado la modificación del turno de trabajo (12%), la reducción o eliminación de salarios en especie (10%), un cambio de ubicación o traslado (3%), y un cambio de puesto o de tareas asignadas (2%).

Fuente: Elaboración propia en base a las más de 1.000 encuestas realizadas a trabajadores

Solo 3 de cada 10 canarios creen que les subirán el sueldo este año

El salario es uno de los temas centrales a la hora de hablar de trabajo. Por ello se ha preguntado a los trabajadores canarios si creen que su salario se verá incrementado en 2019, a lo que solo el 35% ha respondido que sí: un 27% afirma que subirá el equivalente al IPC y un 8% espera que la subida sea algo mayor. En cambio, el 34% opina que no tendrá ninguna subida salarial y el 1% va más allá y sospecha que podrían reducírselo a lo largo del año.

Destaca que uno de cada cuatro se mueva en la incertidumbre y no tenga aún claro si cree que le van a mejorar su retribución en 2019.

De poder negociar su salario este año, más de la mitad pediría un aumento de sueldo en función de los objetivos de la empresa. El 40%, en cambio, solicitaría esa subida, pero sin condiciones. Y el 4% se conformaría con que le mantuvieran el que tiene.

Los trabajadores demandan flexibilidad horaria y jornada de intensiva

Además de preguntarles por las condiciones salariales que desean en este 2019, se les ha consultado acerca de las medidas de coste cero que les gustaría que se aplicaran en su empresa, como la flexibilidad horaria, el teletrabajo o la jornada intensiva. En este sentido, son pocos los trabajadores que apuestan por el teletrabajo (20%).

Fuente: Elaboración propia en base a las más de 1.000 encuestas realizadas a trabajadores

Otra pregunta que se les ha realizado a los encuestados en Canarias ha sido acerca de la estrategia que está siguiendo su empresa. El 23% no pide ningún cambio en 2019, ya que considera que la compañía para la que trabaja está siguiendo la senda correcta. Sin embargo, no todos opinan lo mismo. El 20% ve claro que debe haber un cambio de estrategia este año y el 5% afirma que el problema está en el comité de dirección, por lo que pide una renovación de este. Además, el 22% cree que la solución pasa por un cambio en la distribución de tareas en la compañía. Por último, el 16% opina que lo ideal sería que se cambiara tanto la estrategia, como el comité directivo y la distribución de tareas. Es decir, abogan por un giro radical en su empresa.

Formación, seguro médico y cheques de comida, los salarios en especie más valorados

Adecco ha propuesto una lista de mejoras laborales alternativas para aquellos que no tendrán la posibilidad de negociar su sueldo. En general, se trata de beneficios sociales que recompensan a los trabajadores, aunque no de una manera económica directa.

Las mejoras más demandadas dentro de este ámbito son los cursos de formación (57%), un seguro médico privado (55%) y cheques-comida (47%).

Por debajo de estas mejoras, los encuestados demandan planes de pensiones (46%), coche de empresa (39%), ayudas económicas para la educación de los hijos (32%), comedores de empresa (27%), y descuentos especiales en ocio, cultura y consumo (24%).

Con menor importancia, los empleados canarios elegirían gimnasio en el lugar de trabajo (21%) beneficios como el móvil de empresa (19%) y una ruta de transporte (16%).

En menor medida un 11% considera otras opciones como ayudas para la guardería de los niños (cheques-guardería, guardería concertada o en la propia empresa, etc.), Internet en casa (8%) y disponer de una tarjeta de crédito de la empresa (5%).

Fuente: Elaboración propia en base a las más de 1.000 encuestas realizadas a trabajadores

Las opiniones en cuanto a si es un buen momento para cambiar de empleo están igualadas entre los que creen que sí y los que piensan que no

Con relación al mercado de trabajo, la mayoría de los trabajadores de Canarias cree que durante 2019 las empresas se mantendrán estables (41%). El 38 % se muestra positivo y piensa que su empresa aumentará la plantilla, y el 11%, más pesimista, se decanta por una reducción de plantilla.

Aunque, por lo general, las sensaciones son buenas en cuanto a la evolución del mercado laboral, el 34% de los trabajadores canarios sigue pensando que no es un buen momento para cambiar de empleo y el 23% se plantea buscar un nuevo trabajo, pero esperará a que la coyuntura económica sea más favorable.

Un 38% no tiene dudas y cree que 2019 será el año en que cambie de empleo, mientras que el 6% se decantará por crear su propia empresa.

Preguntados acerca de la movilidad laboral, la gran mayoría (75%) no contempla un cambio de residencia en los próximos meses, bien porque quiere permanecer cerca de su familia (49%), bien porque se encuentra a gusto con su empleo actual (26%). En cambio, el 18% no está satisfecho con su situación laboral y el 8% cree que en España le será imposible encontrar uno acorde a sus necesidades y sí se plantean trabajar en el extranjero.

Planificar mejor el trabajo, principal propósito de los trabajadores canarios en 2019

Esta encuesta no solo pretende dar a conocer las demandas de los trabajadores, también tiene por objeto averiguar los aspectos en los que deben mejorar los trabajadores canarios. En este sentido, un año más, los profesionales se muestran críticos y reconocen algunos de sus puntos débiles en el trabajo. Así, la mayoría de ellos (el 74%) afirma que la planificación está entre sus compromisos importantes o muy importantes de 2019. El 71% apunta a fomentar el compañerismo como una de sus asignaturas pendientes y lo considera un propósito importante a cumplir.

Los trabajadores también creen que deben involucrarse más en el trabajo (63%), ser menos negativos y mirar más por la empresa a la hora de reducir costes (57%) y proponer más soluciones (57%).

Con valores algo inferiores, los encuestados optan por ser más puntuales (55%) y ser más humildes y reconocer sus errores (49%).