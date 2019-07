El Tribunal Supremo rechaza la figura del funcionario interino en los cuerpos de la Policía Local

Canarias/ Esta situación fue uno de los principales motivos por lo que la FECAM boicoteara la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Canarias.

Los representantes sindicales de los cuerpos de la Policía Canaria FSC-CCOO, UGT, ASIPAL, AILPOLD, STAP, USPB, SPPLB e I.C informan que la sala cuarta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dicto este mes de junio la Sentencia 8282/2019, resolviendo que no es ajustado a derecho el nombramiento agentes de la policía local en régimen de interinidad para la cobertura de plazas vacantes, precisando que el ejercicio de las funciones que implique la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales corresponde exclusivamente a agentes de la policía local con la condición de funcionarios de carrera.



Esta situación era una vez y otra expuesta por los representantes sindicales en las reuniones de trabajo para negociar la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, aportando múltiples informes del Consejo de Estado al respecto, pero los representantes de la FECAM planteaban la necesidad de restaurar la figura de los policías locales interinos, como estaba en Canarias hace más de 20 años.

Obviamente los sindicatos estaban en contra de esta decisión de algunos alcaldes de Canarias, pues lo que se escondía detrás de la posición de estos no era otra cosa que intentar precarizar el puesto de trabajo de estos funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes, e intentar politizar a las policías locales con decisiones no ajustadas a las normas legales que deben cumplir y hacer cumplir los policías, a través de la precarización de un empleo público.

Esta posición devino en que la FECAM presionara a los grupos parlamentarios para que la Ley de Coordinación no se aprobara el pasado mes de junio de 2018, una ley muy necesaria para la mejora de la seguridad de los municipios, donde la falta de policías, más de mil en toda Canarias, está obligando a cerrar más del 50% de las Comisarias de las Policías Locales por las noches e incluso muchos fines de semana.

Los sindicatos lamentan que, a pesar de habérselas transmitido a todos los grupos políticos de Canarias a través de múltiples reuniones, que derivaron en proposiciones no de ley y muchas preguntas al Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, el futuro Gobierno no tenga entre sus prioridades aprobar con carácter de urgencia esta Ley que ya está en el Parlamento de Canarias. Se trata de una ley de las más avanzada del país y que ayudará a mejorar sin duda la seguridad de todos los canarios, independientemente del municipio que residan.

Los representantes sindicales de los cuerpos de la Policía Canaria FSC-CCOO, UGT, ASIPAL, AILPOLD, STAP, USPB, SPPLB e I.C esperan que la nueva composición de la FECAM en los próximos meses, sea más consciente del problema real de seguridad que existen en la práctica totalidad de los municipios, y propongan interlocutores que no antepongan sus "berrinches" con determinadas situaciones de crispación que han tenido con los policías locales de sus municipios, al interés general de preservar la seguridad en todos los municipios de Canarias.

Igualmente los sindicatos instan a los representantes de los grupos políticos a que se pronuncien respecto si van a apoyar con urgencia esta ley de coordinacin de policías locales, así como a desarrollar con celeridad políticas efectivas para reconducir la situación de inseguridad de que se viene viviendo en la mayoría de los municipios de Canarias, y sobre todos en los municipios e islas de escasa población y los municipios turísticos.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)