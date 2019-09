Los interinos recuperan las cotizaciones del 1 y 2 de septiembre de 2018 gracias a la denuncia de ANPE

Canarias/ La Tesorería de la Seguridad Social da de alta con carácter retroactivo a más de 6.000 interinos tras la reclamación del sindicato ante la Inspección de Trabajo. Más de 6.000 interinos han recuperado las cotizaciones del 1 y el 2 de septiembre de 2018. La Tesorería General de la Seguridad Social ha dado de alta a estos docentes con carácter retroactivo tras una denuncia de ANPE Canarias ante la Inspección de Trabajo presentada el curso pasado y cuyo resultado acaba de conocerse.



Estos profesionales fueron incorporados al sistema dos días después de que comenzara oficialmente el curso escolar, aprovechando que el 1 y el 2 de septiembre coincidía con el primer fin de semana del mes. El sindicato mayoritario en la enseñanza pública docente no universitaria de las Islas mostró su rechazo desde un primer momento a una práctica que considera discriminatoria, solicitó a la anterior Consejería que rectificase, y al no obtener respuesta positiva, inició el procedimiento legal oportuno para reclamar los derechos de estos docentes.

Ahora, la decisión de la Seguridad Social ha dado la razón a ANPE Canarias y abre las puertas a exigir el mismo trato a los funcionarios en prácticas de 2018, que se vieron en idéntica situación pero que aún no han recuperado sus derechos. Según ha podido saber esta organización, la diferencia entre un grupo de docentes y otros es que los funcionarios en prácticas de entonces - es decir, los que cursaban su primer curso tras superar la oposición - han cambiado de grupo de cotización al convertirse en funcionarios de carrera. "Reclamamos que se subsanen las referidas actuaciones lo antes posible", demanda Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.

La organización espera que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes no recurra esta decisión de la Tesorería General de la Seguridad Social, una opción que es viable legalmente, y que, además, corrija su actuación al inicio de este curso, cuando ha procedido de manera similar con ambos grupos de profesorado. La única diferencia con respecto al anterior es que este año los docentes afectados han perdido un día, en lugar de dos, de cotizaciones a la Seguridad Social y de vida laboral, ya que el 1 de septiembre, comienzo oficial del curso, fue domingo. "Las cotizaciones y la vida laboral de estos profesionales sólo deben depender del calendario escolar, y es la propia administración la que fija que el inicio de curso es el 1 de septiembre. Por tanto, es ese día cuando deben constar en el sistema, igual que ocurre en muchas otras comunidades", señala el representante sindical.

ANPE Canarias ya ha presentado una reclamación ante la Inspección de Trabajo donde solicita que la Seguridad Social actúe con carácter retroactivo. Asimismo, el sindicato ha hecho una petición por escrito en el mismo sentido a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes que ya ha sido registrada. "Consideramos que los hechos avalan las apreciaciones de nuestros servicios jurídicos y que esta práctica debe eliminarse definitivamente", concluye Crespo.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)