Los sindicatos del transporte sanitario denuncian la continua coacción de CCOO a los trabajadores

Canarias/ Las centrales sindicales denuncian la mala intención de CCOO donde los boicot, políticas de mentira, siembra del miedo, y difamación hacia otros entes son una constante en los diferentes comités donde este sindicato es minoría.

Desde las diferentes organizaciones informan que desde que este sindicato ha ido perdiendo representación la presión y ansias de romper cualquier negociación de mejora ha incrementado. Hasta hace dos años CCOO ostentaban el 97% de la representación del Transporte Sanitario en Canarias, en la actualidad ha ido perdiendo peso debido a su dejadez, falta de proyecto para el sector y el continuo estancamiento al que someten a los trabajadores. En la actualidad ha perdido la mayoría absoluta en empresas importantes y representantes en el resto.



Doble cara de CCOO

Debido a esta situación nos encontramos una actitud impropia de representes sindicales donde en vez de regirse por un mismo criterio en todos los territorios muestran una actitud de dejadez y condencendiente donde son mayoría, donde cuestiones tan importante como aplicación de sentencias, control de registro horario, horas de presencia en exceso o dietas no son denunciadas al no ser aplicadas y si son utilizadas para amenazar y coaccionar a cada uno de los empresarios por intereses particulares y siempre previos a elecciones sindicales. Nos encontramos con compañeros que ven vulnerados sus derechos y no son representados debido a una siembra de miedo por los propios representantes y a su vez engañados para que no reivindiquen sus derechos.

Por otro lado donde este sindicato es minoría se encuentra en continua confrontación con el resto del Comité donde la demagogia, políticas de miedo y engaño buscan la justificación a tantos años de dejadez por su parte. En esta situación donde las diferentes empresas se encuentran en un procedimiento de adjudicación y donde no quieren una trascendencia mediática que dañe su imagen utiliza como elemento esta medida de presión convocando mesas paritarias, denuncias de conflicto colectivo etc.

Es incomprensible que este sindicato mayoritario haya permitido hasta 3960 horas de cómputo horario en algunas islas donde ellos firmaban esos acuerdos, congelaciones que datan desde 2010 y 2011 cuando el resto de Comités estaban a salario de 2016 y vengan a dar clases de negociación indican el resto de sindicatos.

Está denuncia pública viene a consecuencia de la continua coacción e intereses electoralistas de quienes deben velar por los compañeros y se dedican a arremeter

hacia otros entes que buscan una mejora a la situación de estanqueidad de diversas situaciones laborales.

Todo ello viene precedido a los malos resultados obtenidos después de una negociación de Convenio donde se desmarcó del resto de sindicatos con el beneplácito de las patronales y Administración donde actualmente se ciñen a un convenio que ni ellos mismos cumplen. Debemos recordar que el Convenio colectivo es un conjunto de normas genérico donde los acuerdos tienen mayor peso legal.

El ejemplo más conmovedor lo están viviendo 52 trabajadores en Aeromédica Canaria que tras casi once años prestando sus servicios a jornada parcial y cobrando el 75% del salario han visto como CCOO ha bloqueado las negociaciones pese a ser un sindicato sin apenas representación en dicho Comité. La dificultad de esta negociación viene debido al coste que supone la antigüedad y a los contratos en prácticas donde percibiendo el mismo salario trabajan más horas. Los sindicatos del Comité tras una propuesta atractiva, el control de registro horario unida a la voluntad de la empresa han adelantado una negociaciones donde se mejorarían las condiciones económicas hasta en 350€ de estos trabajadores y sin repercusión para el resto de plantilla.

Comportamiento de CCOO

El comportamiento de CCOO ha sido la de confundir e intentar manipular a los trabajadores y amenazar a la empresa en este caso con convocar a la mesa paritaria y posterior conflicto colectivo. Han trasladado la obligatoriedad de horas de presencia cuando estas son absolutamente voluntarias recalcan el resto de sindicatos y su aumento viene argumentado. El resto de sindicatos afirman que con las 40 horas que establece el convenio habrían horas que no podrían ser cubiertas por los recursos de 24 y 12 horas como si por los de 8. Lo que se hace que este aumento de 8 horas siendo un total de 48 horas ya no solo cumpla con una condición para llegar a un acuerdo en la negociación sino que todos los trabajadores puedan obtener el mismo rendimiento económico, al ser múltiplo de cada recurso. Así las unidades de 24 horas puedan cubrir dos días, las de 12 horas cuatro días y las de 8 horas seis días teniendo la posibilidad de tener la misma retribución por el mismo trabajo en el caso de querer realizar como ya se ha explicado ya que estas horas son de carácter voluntario. Explican desde el Comité de Aeromédica Canaria. Esto no es una negociación baladí, se trata de dar respuesta a una necesidad de 52 trabajadores a la vez que repartir igualdad al resto de plantilla que quiera asumir este tipo de horas.

Postura de Aeromédica Canaria

En esta situación Aeromédica Canaria que recordemos no se ha presentado al concurso de ambulancias pide unanimidad de todos los sindicatos ante esta situación ya que pese a no tener futuro en el sector no tiene necesidad de mejorar esta condiciones a los trabajadores y verse envuelto en un circo mediático que dañe su imagen y vaivenes a los juzgados pese a un comportamiento de buena voluntad por su

parte desde el primer momento. La negociación partía de una propuesta de aumento por parte de Aeromédica Canaria de 80 horas equiparándolas al Convenio marcó estatal y donde se ha llegado al consenso de que con las 48 horas se podría cumplir con dicha demanda empresarial.

El resto de Centrales Sindicales

El resto de sindicatos que representan el sector solicitan a CCOO que abandonen esta política de confrontación y se unan a una reivindicación limpia y conjunta por el bien de los trabajadores. Sólo ese comportamiento traerá consigo mejores resultados para el sector.

