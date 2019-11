José Luis Perea: "La eliminación de trabas es para un autónomo tan o más rentable que bajar impuestos"

Nacional/ Antonio Castro: "La Administración no puede añadir trabas innecesarias; debe eliminarlas".

Durante la jornada, los representantes de ATA han dado a conocer las principales trabas a las que aún se tienen que enfrentar los autónomos en su día a día, haciendo un especial hincapié en la solución a las mismas.

La inauguración del encuentro corrió a cargo de Agustín Manrique de Lara, Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Enrique J. Hernández Nuez, Presidente de AJE Las Palmas, Pedro Andueza Avero, Vicepresidente de ATA Canarias y José Luis Perea, Secretario General de ATA, quien resaltó la importancia de la continuidad de este convenio entre ATA y en MINHAP. Y es que desde ATA venimos mucho tiempo incidiendo en el hecho de que la Administración debe de estar al servicio del ciudadano y no al revés. "Hacer trámites con la Administración no tiene que ser un muro. Las licencias de apertura y las municipales o que cada Comunidad Autónoma tenga una normativa diferente para una misma cosa siguen siendo un obstáculo para la actividad económica", señala José Luis Perea, quien apunta que "la eliminación de trabas es para un autónomo tan o más rentable que bajar impuestos".

Fruto de esta colaboración se han ido reduciendo trabas en los últimos años de forma considerable. Así, entre las más destacadas se incluye la eliminación del libro de visitas, que ha supuesto un ahorro de unos 700 millones de euros a empresas y autónomos. Además, la puesta en marcha de la Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo, ha eliminado algunas de las trabas que desde ATA veníamos solicitando, como es la posibilidad de cambiar la base de cotización hasta cuatro veces al año, el hecho de que ahora los autónomos sólo paguen por los días que han trabajado, en el mes de alta o de baja y la devolución de oficio el exceso de cotización de las personas en pluriactividad.

"Aún quedan trabas por resolver y que van surgiendo, como la necesidad de establecer un plazo de 60 días a la Administración para contestar al autónomo, plazo idéntico que tiene el autónomo cuando desde la Administración se le quiere algún tipo de documentación. Y en el caso de no contestar, que el silencio administrativo sea considerado como positivo, y no como hasta ahora que el no contestar se entiende como negativo", señala Elena Melgar, vicepresidenta de ATA y encargada de exponer a los asistentes las trabas y trámites a eliminar por parte de la Administración.

Desde el Ministerio su representante ha resaltado que precisamente ese el objetivo de este encuentro y del convenio que se viene desarrollando con ATA en los últimos 6 años, "identificar dónde están los problemas y solucionarlos con la colaboración de los profesionales y los propios autónomos que los sufren. La Administración no debe añadir trabas innecesarias; debe eliminarlas", afirmó el coordinador del área de Cargas Administrativas, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Antonio Castro.