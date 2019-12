CCOO: "El Servicio Canario de la Salud deja sin salario a cientos de trabajadores en plena época navideña"

Canarias/ "Lo nunca visto. En esta ocasión la ineptitud se suma a la insensibilidad más cruel, con el resultado de que muchos trabajadores del Hospital de La Candelaria no cobrarán la nómina de diciembre, con lo que eso significa de cara a las fiestas navideñas, reyes, etc. Familias enteras sin percibir ingresos en fechas tan señaladas solo puede ser consecuencia de una gestión desquiciada y completamente deshumanizada de los recursos públicos."



"¿El motivo? Una simple pirueta contable. Para no sobrepasar el tope presupuestario asignado, la Gerencia del Hospital realizó dos maniobras que debería avergonzarla en caso de tener un mínimo de conciencia: en primer lugar, seleccionó aleatoriamente a un número de trabajadores, más de doscientos, y en vez de contratarlos el mes completo, como es lo habitual, los contrata a partir del día 3 de diciembre. Seguidamente, adelanta el cierre de nómina para el día 4 de diciembre (en lugar de dejarlo en su cierre ordinario del día 10). Con ambos movimientos la Gerencia consigue que todos estos compañeros no lleguen a tiempo para entrar antes del cierre de la nómina y, por consiguiente, se quedarán sin cobrar a finales de diciembre, derivando este salario para la nómina de finales de enero."

"Lo que hace aun más sangrante el asunto es que la propia Gerencia solicitó hace escasas fechas una ampliación presupuestaria para poder abonar los complementos de productividad variable del personal, donde se incluyen los cargos directivos del Centro con cantidades más que sustanciosas. Por más que insistimos en que atendiera primero el pago de las nóminas y dejara para después el de las productividades, puesto que es mucho más grave quedarte sin cobrar nada que dejar de percibir un complemento salarial, la Gerencia no dio su brazo a torcer y condenó a todos estos compañeros a pasar las navidades bajo mínimos."

"En resumen: cientos de compañeros, cientos de familias, se quedan sin nómina de diciembre y no podrán celebrar la navidad como hubiesen querido y como se han merecido, simplemente porque la Gerencia tenía que cuadrar cuentas. ¿Esto es lo que usted llama humanizar la sanidad, señora Consejera?"

"CCOO exige a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que corrija este verdadero atropello y proceda a regularizar el salario de estos compañeros de tal forma que puedan percibirlo a final de este mes, como es y ha sido norma siempre en este Servicio hasta que llegó un puñado de incompetentes que destrozan todo lo que tocan."

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)