Los ERTES han evitado la destrucción de más de 200.000 puestos de trabajo en Canarias

Canarias/ El Real Decreto-Ley 18/2020 de 12 de mayo recoge el acuerdo firmado entre las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y las patronales con el Gobierno de España, de medidas sociales en defensa del empleo, el cual permite prorrogar hasta el 30 de junio los expedientes de regulación de empleo, pieza clave que ha evitado la destrucción de más de 203 mil puestos de trabajo en nuestro Archipiélago.

Renovar estos compromisos sobre los ertes (regulación simplificada, inclusión de trabajadores y trabajadoras sin los periodos de cotización suficientes, reposición de prestación de desempleo), así como otras medidas adicionales como la restricción de despidos y facilitar la adaptación de las jornadas de trabajo, están generando efectos positivos en términos de mantenimiento de empleo. No obstante, tanto en el mes de marzo como en el de abril se han producido cientos de despidos en Canarias, fundamentalmente en contratos temporales, lo cual evidencia una vez más la precariedad laboral que tenemos instalada en nuestras Islas.



Más de 203 mil personas están afectadas en Canarias por ertes y el próximo 19 de mayo, entorno al 98% estarán cobrando sus prestaciones y así podrán aliviar las cargas que estaban soportando las familias al no contar con ingresos, gracias al esfuerzo sobrehumano y compromiso realizado por las personas trabajadoras del SEPE en Canarias, a pesar de contar con grandes déficit en sus plantillas fruto de los recortes y con unos sistemas técnicos que no han sido los más óptimos. No obstante, casi 2000 trabajadoras y trabajadoras continuarán sin ingresos por lo que desde CCOO hacemos un llamamiento a las Empresas y entidades bancarias para solventar cuanto antes los errores detectados por el SEPE (fundamentalmente en el número de cuenta bancaria) y que están causando un grave perjuicio en las personas afectadas y sus respectivas familias.

Desde CCOO Canarias consideramos fundamental la prórroga de los ertes como garante para evitar la destrucción de miles de puestos de trabajo, no obstante, Canarias precisa de complementos adicionales por ello valoramos positivamente el compromiso alcanzado con la Ministra de Trabajo para continuar las negociaciones sobre los ertes puesto que nuestra Comunidad Autónoma, cuyo tejido productivo y económico está profundamente ligado al sector turístico, precisará ampliar la fecha de los mismos en aquellos sectores que en el verano mantengan las causas de fuerza mayor (hostelería, transporte aéreo, sector hotelero,...).

Asimismo, es preciso aplicar medidas adicionales que permita afrontar la crisis provocada por el Covid-19, como puede ser, entre otras, las siguientes:

.- La puesta en marcha de un ingreso mínimo para las personas sin recursos y con dificultad para encontrar un puesto de trabajo, que permita completar la red de protección social.

.- Acelerar el diseño de medidas para dinamizar la economía en sectores que se verán particularmente afectados por la actual situación. Algunos directamente ligados con las actividades turísticas y otros más relacionados con las medidas de diferimiento de gastos e inversión.

.- Abordar en el marco del diálogo social aquellas medidas que permitan conciliar la vida familiar y laboral ante las recuperación de la actividad en un número creciente de sectores mientras persiste el cierre de centros educativos así como de los centros de atención de personas dependientes, junto a la persistencia de un elevado número de personas contagiadas o aisladas por el Covid-1.

- Abogamos por un pacto de Estado -político, social e interinstitucional- que configure un consenso básico sobre cómo afrontar el escenario difícil que se avecina, una posición común ante la Unión Europea, y que genere sinergias entre Administraciones así como entre agentes sociales para impulsar la economía y el empleo. El reto es evitar volver a salir de una crisis por exclusión.