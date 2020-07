El Ayuntamiento de Santa Cruz reitera su apoyo a los usuarios y trabajadores del CIDEMAT

Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde, José Manuel Bermúdez, junto a la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, trasladaron a los empleados su solidaridad y el compromiso de que exigirán el cumplimiento del acuerdo firmado por el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, se reunió esta mañana con los trabajadores afectados por el despido del CIDEMAT, recordándoles que "el Ayuntamiento aprobó, por unanimidad, en su sesión plenaria del pasado mes de junio instar al Cabildo de Tenerife al mantenimiento de los puestos de trabajo, así como de los servicios y actividades que ofrece a la ciudadanía, realizando para ello las obras de mejora necesarias en la instalación, que son compatibles con el desarrollo de dichas funciones".



Bermúdez calificó de "lo más injusto que he visto en todos los años de mi vida pública el despido de los trabajadores del CIDEMAT, que supondrá, además, un coste tremendo para las arcas públicas", afirmó este mediodía en la AAVV de Valleseco, donde se reunió con los empleados de esta institución, encuentro al que llegó acompañado por la concejala de Deportes, Alicia Cebrián.

El alcalde aclaró que "el CIDEMAT no se creó para que fuera una inversión rentable desde el punto de vista económico, pero lo que sí se puede afirmar con rotundidad es que, a lo largo de los años, ha demostrado ser altamente rentable desde el punto de vista social y deportivo, que ha gozado de un apoyo indiscutible por parte de toda la ciudadanía y, hasta ahora, de sus principales instituciones".

Por su parte, la concejala de Deportes enfatizó que el "CIDEMAT nació para acercar y democratizar el deporte de la vela, que hasta ese momento era casi de uso exclusivo de una parte de la sociedad. La presencia del CIDEMAT en Santa Cruz ha supuesto el acceso a la vela de cualquier ciudadano del municipio y de la Isla".

En un momento de este encuentro con los trabajadores, a los que les reiteró que exigirá que se cumpla el acuerdo firmado por el Cabildo para el mantenimiento de estas instalaciones, que rubricó el actual presidente de la Institución Insular, Pedro Martín, destacó "el desconocimiento absoluto por parte de los responsables del área del Cabildo de lo que ha supuesto esta institución de deportes náuticos en la historia reciente de Tenerife, Santa Cruz y Canarias, ya que ha propiciado el descubrimiento de nuevos valores de los deportes náuticos y el acceso al mar de personas de todo tipo de condición social".

Para finalizar, el alcalde garantizó a los trabajadores que he marcado dos líneas rojas en este particular: el CIDEMAT no se toca, ppor lo que se exigirá el cumplimiento del convenido con el Cabildo, y, en segundo lugar, que nos opondremos a la privatización del servicio que en la actualidad venía prestando esta institución".

Espreciso recordar que el Centro de Deportes Marinos de Tenerife (CIDEMAT), propiedad del Cabildo de Tenerife y con sede en esta capital, fue puesto en marcha en 1991. Desde entonces, más de 100.000 alumnos de todas las edades y condiciones han asistido a algunos de los cursos que han impartido sus profesionales. La instalación, la única salida al mar pública que tiene Santa Cruz, dispone de una escuela de vela y ofrece cursos de iniciación durante todo el año, en modalidades como vela ligera, piragüismo, windsurf, esquí náutico, paddle surf y buceo, además de realizar bautismos de mar, natación y campus náuticos.

Asimismo, sus instalaciones acogen el desarrollo de una importante labor social mediante la organización de actividades especiales dirigidas a diferentes colectivos sociales, personas con discapacidad y personas con patologías como cáncer de mama, entre otras.

El Cidemat cuenta con una plantilla profesional de 15 trabajadores, que a lo largo del tiempo han venido prestando sus servicios con una calidad reconocida por los usuarios.

En cuanto a las instalaciones, incluyen oficinas, vestuarios, pañol de equipamientos, taller, aulas, una piscina para la iniciación al buceo y la natación, zona de estacionamiento para vela ligera, piraguas, tablas de windsurf y paddle surf. Además, dispone de 14 embarcaciones auxiliares de motor, 50 embarcaciones de vela, 13 tablas de windsurf y paddle surf, 25 piraguas, y diferente material.

