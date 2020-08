Arona da otro paso hacia la estabilidad administrativa con la toma de posesión de personal laboral como funcionario

Dentro de ese proceso de funcionarización, un total de once personas que ostentaban la condición de personal laboral ha tomado hoy posesión como funcionarios interinos tras un proceso selectivo interno, todo ello en un acto que ha estado presidido por el alcalde, José Julián Mena, junto a la concejala del área de Recursos Humanos, Raquel García.

A esta tanda de once empleados municipales está previsto que siga otra en las próximas semanas, probablemente en el mes de septiembre.

José Julián Mena ha dado a los nuevos funcionarios "la enhorabuena, que no la bienvenida, ya que hasta ahora ya trabajábamos juntos y formamos parte del mismo entorno laboral", al tiempo que ha defendido "un proceso de funcionarización que busca dotar de una mayor estabilidad laboral al conjunto de los empleados municipales".

En la misma línea, Raquel García ha incidido en que "la funcionarización era una demanda de los propios trabajadores municipales, es un proceso que se ha ido demorando durante muchos años y tiene que seguir dando pasos firmes de cara a los próximos meses y años", ha agregado.