Román Rodríguez: "Hemos contratado 7.000 nuevos empleados para reforzar la educación y la sanidad públicas"

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, aseguró hoy que el Ejecutivo autónomo ha contratado a 7.000 nuevos empleados para reforzar la educación y la sanidad en el Archipiélago, en sintonía con su compromiso de preservar los servicios públicos esenciales "no solo a pesar de la crisis, sino precisamente a consecuencia de ella".

Rodríguez, que respondió a una pregunta formulada por el grupo parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, precisó que la preservación de los servicios públicos es uno de los grandes objetivos incluidos en el Plan Reactiva impulsado por el Ejecutivo canario y que, de hecho, ya hace meses que se ha empezado a implementar.

El vicepresidente precisó que de las 7.000 nuevas contrataciones, 4.000 corresponden al ámbito sanitario y el resto, al educativo. "Esta actuación ejemplifica nuestro compromiso con los servicios esenciales y desmiente a aquellos que están hablando de recortes en las prestaciones públicas", dijo.

Rodríguez explicó que, además del blindaje de los servicios públicos, el Plan Reactiva pretende la recuperación económica y la creación de empleo, incardinados ambos en un modelo productivo con mayor peso de la sostenibilidad, la digitalización o, en suma, la transición ecológica.

"Sea la administración pública o sea la iniciativa privada, todos debemos impregnar nuestra gestión y acciones corporativas de acuerdo con esos objetivos, para avanzar en la mejora de nuestro sistema productivo y en la diversificación económica", subrayó.

El vicepresidente dijo que, en cualquier caso, el turismo seguirá siendo determinante para la economía del Archipiélago, si bien apostó por vincular este sector a la lucha contra el cambio climático, como abanderado de la reducción de la huella de carbono, "adaptándolo así a los nuevos tiempos".

Derivaciones de los migrantes

Rodríguez también respondió a otra pregunta, esta vez formulada por el grupo de Nueva Canarias, en relación al incremento de la llegada de migrantes a las costas del Archipiélago.

El vicepresidente insistió una vez más en que la única forma de solucionar la actual crisis migratoria pasa por que el Estado derive a estas personas hacia el territorio continental, tal y como se hizo en las anteriores crisis vividas en el Archipiélago.

"No hay ninguna razón legal ni de carácter humanitario para retener a estas personas en Canarias en contra de su voluntad, por lo que no podemos permitir que queden atrapadas aquí", dijo Rodríguez, quien indicó, no obstante, que esta medida debe ir acompañada de otras a nivel estatal o supraestatal, "tanto en los países de origen, a través de la cooperación, la diplomacia o la seguridad; la mejora de los sistema de vigilancia y control de las costas y la habilitación de espacios dignos por parte de la Administración General del Estado, pero limitados en aforo, para la acogida de migrantes".