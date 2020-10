Santa Cruz concentró en septiembre el 41% de los contratos firmados en Tenerife

Santa Cruz de Tenerife/ La capital tinerfeña registra síntomas de recuperación en la contratación, donde se firmaron 7.187 contratos, y que supone un incremento del 23,4 por ciento respecto a agosto. Santa Cruz concentró en el mes de septiembre el 41% de los contratos firmados en Tenerife. Así lo ha explicado la segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, Evelyn Alonso, quien ha indicado que "el informe de coyuntura laboral elaborado por la Sociedad de Desarrollo destaca que la capital tinerfeña está concentrando desde hace meses el mayor número de contratos de la Isla y que se explica, en gran parte, por la diversificación económica del municipio capitalino y, particularmente, por la menor dependencia del sector turístico, respecto al resto del territorio insular".



De esta manera, la concejala ha subrayado que "en estos últimos meses, coincidiendo con el comienzo de la pandemia del COVID-19, el peso de la contratación en Santa Cruz respecto al resto de la Isla ha ido aumentando de forma constante, aglutinando más del 37% de los contratos celebrados en Tenerife, y que en septiembre asciende hasta el 41%, algo que no había sucedido desde el inicio de la serie histórica en mayo del 2005".

Igualmente, Evelyn Alonso ha detallado que "Santa Cruz cierra el mes de septiembre con 7.187 contratos, frente a los 5.825 celebrados en agosto, lo que suponen un incremento del 23,4%, es decir, un 1.362 contratos más" y ha informado de que "por primera vez desde el inicio de la pandemia, la capital tinerfeña sobrepasa la barrera de los 7.000 contratos, lo que indica que estamos ante una tendencia claramente positiva, fruto de la reactivación de la actividad, así como por el regreso a las clases".

Por otro lado, Alonso ha subrayado que "en cuanto a las ocupaciones, las que mayor número de contrato registran son las de personal de limpieza de oficinas, los camareros y vendedores en tiendas y almacenes, así como los empleados de servicios de correos". Igualmente, la concejala ha querido destacar que "se han registrado 862 contratos de carácter indefinido en Santa Cruz, lo que supone un incremento del 48,9% respecto al mes de agosto", aunque matizó que "aún estamos lejos de los 1.433 contratos indefinidos firmados en septiembre de 2019".

En cuanto a las cifras de personas desempleadas, el informe de coyuntura laboral elaborado por la Sociedad de Desarrollo de la capital tinerfeña indica que "el número de personas en paro disminuyó en 326 en Santa Cruz en septiembre respecto a agosto, lo que suponen una bajada del 1,3%, y que sitúa la cifra total de personas desempleadas en la capital tinerfeña en 24.890 personas.

En este sentido, la concejala de Promoción Económica ha afirmado que "respecto a septiembre de 2019, el número de personas desempleadas en Santa Cruz ha crecido un 13,7%, lo que supone un crecimiento de 3.012 personas más en paro" y apostilló que "en términos relativos, la diferencia es menor que la que se registra para el conjunto de Tenerife y de Canarias, donde el crecimiento interanual del paro en ambos territorios ha sido del 24,2 y de 24,3%, respectivamente, y que se explica por la menor dependencia de la capital al sector turístico".

Asimismo, desagregando por género los datos de desempleo, el informe de coyuntura laboral apunta que "siguen siendo las mujeres quienes, en mayor proporción, están presentes en las listas del paro respecto a los hombres, 53% frente al 47% de los hombres, situación que no ha variado respecto al periodo anterior al confinamiento".

Por último, Evelyn Alonso ha subrayado que "desde el Consistorio estamos haciendo un seguimiento a toda la situación y no perdemos de vista los acontecimientos relacionados con la pandemia, ya que afecta de manera directa a la economía y al mercado laboral, al tiempo que intentamos minimizar el impacto de esta crisis fomentando la reactivación del consumo" y concluyó que "aunque existen síntomas de mejoría de los indicadores, sobre todo de contratación, actualmente la situación de incertidumbre es muy alta y se hace complicado hacer una estimación para el próximo mes".