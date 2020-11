La Cámara reclama seguridad sanitaria para poder tener oportunidades económicas y de empleo en Canarias

Tras estos registros las islas cierran un mes de octubre con 262.487 desempleados inscritos en las oficinas de empleo público y 781.063 afiliados medios a la seguridad social, entre los que se encuentran las personas acogidas a un ERTE.

Para el presidente de La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, "el mal comportamiento del paro registrado confirma la delicada situación económica que está viviendo Canarias especialmente en el sector privado, pues las nuevas contrataciones que se están produciendo están más vinculas a los incrementos de plantilla que se han tenido que reforzar desde el sector público en educación y sanidad, para poder hacer frente al control de la pandemia, que a una dinámica económica positiva". De hecho, todos los sectores productivos han visto aumentar su cifra de parados tanto durante el pasado mes de octubre, como respecto a las cifras de hace un año.

Durante el pasado mes de octubre el sector primario experimentó un aumento de 107 parados, la industria de 230, la construcción de 555 y el sector servicios de 6.006. El colectivo de personas sin empleo anterior también experimentó un ascenso en el último mes de 1.309 parados. Cifras que se suman a los registros precedentes y que sitúan los crecimientos anuales en 1.111 parados en el caso del sector primario, de 1.555 en la industria, de 3.785 en la construcción y en 42.841 parados más que hace un año en el sector servicios. El colectivo sin empleo anterior aumenta en 3.064 respecto a octubre de 2019. Por ramas de actividad las únicas que ven reducir su cifra de parados en el mes es educación y suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado con 223 y 1 parado menos respectivamente en su comparativa con septiembre, mientras que respecto a octubre de 2019 no hay ninguna actividad económica que haya experimentado descensos.

Ante este deterioro continuo de nuestra economía y de nuestro empleo el presidente cameral no ve otra solución que no pase por el control de los datos epidemiológicos. En este sentido afirma que "tenemos la oportunidad de evitar una situación económica y social insostenible en el archipiélago y para ello debemos ser capaces de controlar el número de contagiados por COVID-19 desde la responsabilidad individual y colectiva de toda la ciudadanía canaria y, desde la exigencia para que, de una vez por todas, se requieran test en origen a todas las personas, turistas y no turistas, que lleguen al archipiélago". "Con seguridad sanitaria tendremos opciones de ir activando oportunidades económicas y de empleo en todos los sectores productivos, incluso en la actividad turística", afirma Sesé.

La mejora en las afiliaciones medias durante el pasado mes de octubre con 8.980 cotizantes más que en septiembre se debió a un incremento de 8.690 afiliados medios al régimen general (1,4%) y de 213 en el régimen de autónomos (0,2%). Unos datos que desgranados por actividad confirman que la recuperación se ha debido casi íntegramente a los refuerzos de las plantillas en la rama de educación con 7.751 cotizantes más en el régimen general (el 89% del total) y 83 más en el régimen de autónomos en un solo mes. Igualmente, aunque con mucha menor intensidad se observan incrementos del empleo en la rama sanitaria y de servicios sociales con 818 cotizantes más en el régimen general y 45 en el régimen de autónomos. Sin embargo, las ramas más vinculadas con actividades propias del sector privado continuaron retrocediendo en su gran mayoría, destacando la hostería con 1.526 afiliados medios menos en octubre y el comercio con 436 cotizantes menos en el régimen general. En el régimen de autónomos las perdidas de empleo fueron de 73 cotizantes medios en comercio y de 19 en el caso de la hostelería.