UGT Canarias valora positivamente la ligera reducción de los datos del paro registrados en marzo

Canarias/ La cifra de parados en las Islas asciende a 280.650 personas sin empleo, según la información ofrecida por el Ministerio de Trabajo.

UGT Canarias valora positivamente la ligera reducción de los datos del paro registrado durante el mes de marzo. Actualmente las Islas registran un total de 280.650 personas sin empleo, es decir 2.827 desempleados/as menos que el pasado mes de marzo. Sin embargo, si estos datos se comparan con el histórico anual se contabiliza un total de 53.016 trabajadores/as en paro más que hace un año.



Estas cifras son el reflejo del "espejismo" de la Semana Santa y la pequeña recuperación que el sector servicios ha protagonizado gracias a los desplazamientos y el consumo local. Sin embargo, para la central sindical siguen preocupando el acumulado de las cifras de desempleo ya que la recuperación económica pasa directamente por la evolución de la campaña de vacunación de a Covid19. "Hasta que no se vacune al menos a un 70 % de la población la recuperación seguirá retrasándose y este es un factor verdaderamente preocupante. Según los últimos datos estamos muy lejos de estar entre las CCAA con mayor número de personas vacunadas y de prolongarse esta situación nuestra salida de la crisis será más tardía y grave para la clase trabajadora", señala Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias.

Especial atención a los demandantes de empleo ocupados, donde se incluyen entre otras categorías a los trabajadores afectados por ERTES, cuya cifra asciende a 88.726 personas ligadas principalmente al sector servicios. "Esta cifra es sangrante y debemos estar atentos porque muchos de estos ERTES pasarán a ser despidos si no se actúa de forma directa y por supuesto, si no alcanzamos la tan deseada velocidad de crucero en las vacunas", añade.

En lo que respecta a los contratos totales registrados durante marzo de este año, ascienden a 40.382, es decir un 26,34% más que en febrero de 2021 y un 12,54% menos que el marzo del pasado ejercicio, es decir 5.788 firmas menos que hace un año. En cuanto a la modalidad de los mismos, los temporales alcanzan la cifra de 33.504 en marzo, lo que supone un 21,87% más que en el mes anterior. Por su parte los indefinidos fueron 6.878, reflejo de un aumento interanual del 15,87 %.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)