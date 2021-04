Además, la oferta de empleo se llegó a reducir en los meses más duros del Estado de Alarma hasta un 70%, según el último Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España. Aunque, según los datos de LHH España, la consultora del Grupo Adecco especializada en el acompañamiento de las organizaciones en sus procesos de transformación, la mayoría de empleos (alrededor del 80%) no se consiguen buscando y solicitándolos por Internet.

Mientras esta oferta de empleo "pública" -el conocido como mercado abierto- ha caído durante 2020, las ofertas que componen el llamado mercado oculto (aquellas vacantes que las empresas no publican) han crecido un 5,5% desde que se inició la pandemia en nuestro país.

La mejor manera para acceder a este mercado oculto es el llamado networking o la red de contactos, pero en un año en el que las reuniones y encuentros presenciales cayeron drásticamente, mantener esa red de contactos ha necesitado de mucha proactividad y manejo de las herramientas digitales para no quedarse descolgado. Pero sin duda ha merecido la pena, al menos para el 67% de los canarios participantes en programas de recolocación que ha encontrado trabajo el pasado año gracias a ese networking.

En palabras de Natalia March, directora de Operaciones de LHH: "La pandemia ha requerido de un gran esfuerzo por parte de cada uno de nosotros para mantener estos contactos. En el 2020 ha habido muy pocas reuniones presenciales y no hemos podido aprovechar esos cafés, comidas o eventos, como hemos venido haciéndolo siempre, con los que fortalecer nuestra red de contactos. En cambio, hemos sabido adaptarnos muy bien al manejo de la tecnología y al cambio de escenario y hemos sabido aprovechar esas aplicaciones y herramientas para seguir en contacto con las personas importantes y no cesar en el mantenimiento del networking. Además, hemos ganado en otro aspecto y es que hemos podido asistir a muchos más eventos con la pandemia, pues estos han sido virtuales".

"La clave del éxito ha estado en la proactividad, la constancia, la adaptación rápida al cambio y el interés real por los demás. El hecho de aproximarnos a las personas en un contexto de incertidumbre en el que la necesidad de soporte emocional nos ha acompañado a todos, nos ha hecho acercarnos a esa red desde una perspectiva más humana, lo que ha contribuido a fortalecer las relaciones y las alianzas con nuestro networking para conferirles una mayor solidez futura. Nos ha sido también más fácil retomar relaciones que hacía mucho tiempo que no cultivábamos y que en una situación de normalidad, nos hubiera planteado un mayor inconveniente iniciar, debido a esa necesidad de saber que todos están bien, mitigando la incomodidad que nos genera acercarnos en un contexto de normalidad a conexiones con las que hace mucho tiempo que no nos relacionamos", concluye March.

Más de 4 de cada 10 personas en España se recolocan gracias a su red de contactos

La red de contactos sigue siendo la forma más habitual de acceder a un nuevo puesto de trabajo para las personas que participan en un programa de recolocación o outplacement y así ha sido también durante el pasado año. Aunque es cierto que, debido a los confinamientos domiciliarios y a las restricciones a la movilidad y a ciertos eventos sociales, este networking ha perdido algo de fuerza.

Así, si hace un año el 52% de los candidatos de los programas de recolocación encontraba un empleo a través de sus contactos, ahora lo hace el 43%. Esos 9 puntos porcentuales de diferencia los ha ganado íntegramente la recolocación gracias a las ofertas de empleo online (portales de empleo, anuncios, etc.), que suponen ya el 29% de los casos.

En menor medida aparecen otras opciones mucho menos representativas como los intermediarios, las candidaturas espontáneas, el emprendimiento o el llamado redeployment, cuando un candidato se recoloca en otra posición en su misma compañía.

Canarias, tercera región donde más se aprovecha el networking

Los porcentajes de personas recolocadas a través de la red de contactos varían considerablemente en función de la comunidad autónoma. Durante el pasado año, La Rioja fue la región que más recurrió a esta práctica de manera exitosa: 8 de cada 10 personas recolocadas en la autonomía lo hizo valiéndose de sus contactos, porcentaje que prácticamente se ha duplicado con respecto al año anterior.

Le sigue de cerca, con un 77% de sus recolocados gracias al networking, Baleares, que ya el año pasado ocupaba esta segunda posición.

Tras ellas, Canarias baja de la primera posición para quedarse como la tercera autonomía donde más trabajadores se recolocan a través de los contactos (67%).

Muy próximas encontramos otras tres autonomías donde más de la mitad de sus trabajadores usa esta fórmula para acceder de nuevo al mercado de trabajo. Se trata de la Región de Murcia (63%), Asturias (6 de cada 10) y Aragón (57%).

Justo por encima de la media nacional, que es del 43%, se encuentran la Comunidad de Madrid (49%), la Comunidad Valenciana (46%) y, con la misma proporción de trabajadores recolocados gracias al networking, están Cantabria y Galicia, con un 45%. Por detrás de ellas aparecen Cataluña (42%), y Andalucía y Castilla y León, con un 39% en cada una de estas comunidades.

Los candidatos del País Vasco se han beneficiado del networking en un 35% de los casos. Y ya en menor medida, Extremadura, con un 33% y Castilla-La Mancha, con un 25% siguen a continuación.

Navarra es, de nuevo, la comunidad autónoma donde menos se recurre a la red de contactos para la recolocación, pues solo un 13% de los participantes en programas de este tipo se ha valido de ella para volver a trabajar durante el pasado año.