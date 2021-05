Ni ocio nocturno ni artistas: el limbo de los DJ de Gran Canaria

Gran Canaria/ El colectivo de DJ de Gran Canaria manifiesta su malestar por no estar incluidos en las ayudas al ocio nocturno del Cabildo.

El colectivo de DJ de Gran Canaria, con el apoyo de AEDYP (Asociación Española de DJ y Producto¬res), hace saber que el Cabildo de Gran Canaria ignora en las nuevas ayudas específicas por la COVID-19 a los DJ, las discotecas móviles y las empresas de alquiler de sonido e iluminación, que no cuentan con la consideración de ocio nocturno. Por otro lado, argumentan que no son tratados como artistas porque los ayuntamientos, el propio Cabildo, productoras y otras entidades no los tienen en cuenta para contratarlos, como sí hacen con otros colectivos musicales y artísticos.