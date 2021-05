Las administraciones dependientes del Estado en Canarias disponen de hasta un 30% menos de personal respecto a otras CCAA

Canarias/ FSP-UGT Canarias ha presentado esta mañana ante el Diputado del Común los datos referentes a los servicios estatales con el fin de que se incluyan en su informe anual.

Las administraciones públicas dependientes del Estado en Canarias disponen de hasta un 30% menos de personal respecto a otras CCAA. Esta es la principal queja que desde FSP-UGT Canarias se ha traslado al Diputado del Común, Rafel Yanes, durante la reunión celebrada este miércoles y en la que han estado presentes, por parte de este sindicato, Francisco Bautista, secretario FSP UGT Canarias y Antonio Terrones, responsable del Departamento General del Estado de FSP-UGT Canarias.



Según han hecho constar ambos portavoces sindicales la "carga laboral" que sustenta la actual plantilla de la AGE en las Islas se ha visto agravada por la situación de pandemia y los múltiples trámites que se solicitan por parte de la ciudadanía. "Es inviable en este momento pode dar respuestas al volumen de trabajo en tiempo y forma. La ciudadanía canaria está pagando no solo el precio de la crisis económica y sanitaria, sino que además desde las administraciones no se les está dando una respuesta correcta por falta de personal", ha señalado Bautista.

Por su parte, Antonio Terrones, como responsable de este sector, ha destacado que "la acumulación de expedientes genera que la media de respuesta pueda llegar a superar el año". Asimismo, considera "injusto" que algunos de los trámites requieran incluso del traslado de la ciudadanía a las islas capitalinas. "Ser un territorio fragmentado no es excusa para obligar a un majorero o una herreña que viaje a su capital de provincia para solucionar un trámite administrativo. Estamos ante un claro agravio comparativo".

Este trámite tiene como finalidad que el Diputado del Común incluya esta queja formal en su informe anual y que posteriormente se de traslado de la misma al Parlamento de Canarias para que siga su curso administrativo y llegue a los organismos nacionales correspondientes.