Función Pública completa sin incidencias el segundo ejercicio para 3.188 aspirantes a auxiliares y administrativos

El número de plazas ofertadas son 57 para el Cuerpo Administrativo (C1) y 48 para el Cuerpo Auxiliar (C2). La Dirección General de la Función Pública realizó una encuesta, de carácter vinculante, entre las y los aspirantes a fin de conocer si disponían de medios técnicos para la realización del mismo y, en caso contrario, proveerles de dichos medios mediante la realización del examen en las dependencias del Gobierno de Canarias.

En concreto, para el Cuerpo Administrativo, un total de 1.335 aspirantes distribuidos de la siguiente forma:

Modalidad on-line

no presencial Presencial



Provincia de Las Palmas 170 319

Provincia de S/C de Tenerife 222 624

Totales 392 943

Y para el Cuerpo Auxiliar, un total de 1.853 aspirantes:

Modalidad on-line

no presencial Presencial



Provincia de Las Palmas 271 468

Provincia de S/C de Tenerife 321 793

Totales 592 1.261

Los lugares de celebración para los aspirantes que manifestaron no tener medios técnicos fueron los siguientes:

Provincia de Santa Cruz de Tenerife:

• EDIFICIO SERVICIOS MÚLTIPLES 2 - Calle de José Manuel Guimerá, 10 - 38003 Santa Cruz de Tenerife.

• EDIFICIO TRES DE MAYO - Avenida Buenos Aires, 3-5 - 38071 Santa Cruz de Tenerife.

Provincia de Las Palmas:

• EDIFICIO SERVICIOS MÚLTIPLES 1 – C/ Profesor Agustín Millares Carló, 22 - 35071 Las Palmas de Gran Canaria.

• EDIFICIO SERVICIOS MÚLTIPLES 2 - C/. Profesor Agustín Millares Carló 18 - 35071 Las Palmas de Gran Canaria.

Los llamamientos fueron efectuados por tramos horarios (tres en concreto), de tal forma que se cumpliera con el Protocolo COVID establecido específicamente para dicha prueba.

Las pruebas se celebraron simultáneamente, en la Plataforma Avex de la UNED, a las 10.00 horas para el Cuerpo Administrativo, y a las 15.00 horas para el Cuerpo Auxiliar. Con antelación los aspirantes tuvieron la oportunidad de registrarse en la citada plataforma y realizar pruebas a fin de conocer el entorno en el que se realizaría finalmente el examen.

La realización de este examen se ha llevado a cabo gracias al trabajo durante muchos meses del personal público de la Dirección General de la Función Pública y con el que ha colaborado activamente la Dirección General de Patrimonio y Contratación, a través de los servicios de vigilancia y limpieza; la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, a través de la puesta a disposición de los medios tecnológicos y humanos desplegados, y con la colaboración del Cuerpo General de la Policía Canaria.

En palabras de la directora general de la Función Pública, Laura Martín, se trata de un primer paso que permitirá, en un futuro muy cercano, que cualquier ciudadano de nuestro Archipiélago pueda aspirar a formar parte del conjunto del personal público del Gobierno de Canarias, con independencia del lugar de la geografía canaria en la que resida, evitándole el sobrecoste de la insularidad que quiebra el principio de igualdad en el acceso a la Función Pública. Para ello, explicó, se han iniciado estrategias colaborativas con cabildos y municipios de forma que las corporaciones locales faciliten también los medios físicos (edificios públicos y ordenadores) necesarios para hacer realidad esta aspiración.

Transformación digital

La celebración de estas pruebas siguió lo señalado, y aprobado por el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias que en su punto 6.10, dentro de la Prioridad Estratégica denominada "Agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa", recoge como eje de actuación del Gobierno de Canarias, literalmente lo siguiente:

"6.10. Impulso a la transformación digital de las administraciones a través de la celebración de los procesos selectivos a través de medios digitales, de forma que, además, se permita el mayor despliegue territorial que amplíe las posibilidades de selección a todo el territorio del documento".

A tal fin, el 4 de enero de 2021 se procedió a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Cooperación entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de los procesos selectivos para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en los Cuerpos Administrativo y Auxiliar (Grupos C, Subgrupos C1 y C2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El objeto de dicho Convenio fue la celebración de dichas pruebas a través de la plataforma AVEX de la UNED. A partir de esta experiencia el Gobierno de desarrollará su propia plataforma tecnológica que permita el cumplimiento del eje de actuación 6.10 recogido en el denominado Plan Reactiva, señalado anteriormente.