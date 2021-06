UGT denuncia la situación del colectivo LGTB en el empleo

Canarias/ El 75% de las personas trabajadoras reconocen haber visto algún tipo de agresión verbal a personas LGTBI.

Casi un 50% de las personas LGTB reconocen haber sufrido LGTBIfobia en el trabajo.



La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores ha realizado un estudio para conocer la realidad social y laboral de las personas LGTBI, y los datos arrojados no pueden ser más preocupantes. Como sindicato, ayudamos a todas las trabajadoras y trabajadores a conseguir la igualdad real en los centros de trabajo y la diversidad, a día de hoy, sigue siendo un tabú. Y es que el estudio realizado por el área confederal LGTBI de UGT muestra datos bastante alarmantes.

Más del 75% de las personas reconocen haber visto algún tipo de agresión verbal a personas LGTB, lo que obliga a más del 44% de las personas encuestadas a ocultar su orientación sexual y/o identidad de género ante una entrevista de trabajo. Además, dos de cada tres personas ocultan su orientación sexual en el trabajo por miedo no solo a las represalias con sus compañeras y compañeras, sino también por la reacción que pueda haber en relación a la dirección de la empresa.

Sobre las personas trans, la información que revela el estudio es aún más preocupante. Dos tercios de personas trans tienen miedo a reconocer su identidad de género en el trabajo y su tasa de paro supone más del doble de la tasa de paro del resto de personas LGTBI, siendo así la parte del colectivo más vulnerable.

Y es que, hasta la derogación del artículo 52.3 del Estatuto de los Trabajadores, por el que se permitía despedir a las trabajadoras y trabajadores de este país por faltas reiteradas al trabajo como objetivo, muchas personas trans han sufrido la no incorporación a la vida laboral o incluso el despido cuando se encontraban en pleno proceso de transición. Una situación de injusticia que agravaba la situación de vulnerabilidad a la que ha sido tradicionalmente condenado el colectivo trans.

Falta de apuesta empresarial

La negociación colectiva es la mayor herramienta que tenemos como sindicato. Nos permite cambiar la realidad social y laboral de toda la clase trabajadora, actualmente más de diecinueve millones de personas en España, y la consecución de adquisición de derechos para todas y todos. Nos permite eliminar todo tipo de discriminación, ya sea por orientación sexual, identidad o expresión de género dentro de los centros de trabajo y acercar la realidad laboral a las demandas sociales.

Más de un tercio de nuestra vida lo pasamos en nuestros centros de trabajo. Si el estudio que presentamos el año pasado, después de una exhaustiva investigación de campo en el que obtuvimos más de tres mil seiscientas respuestas en una macroencuesta lanzada a toda la población trabajadora, eran bastante preocupantes, el estudio en el que hemos analizado pormenorizadamente más de mil convenios colectivos no incrementa nuestras esperanzas en relación al futuro laboral del colectivo LGTBI y más concretamente de las personas trans.

Personas Trans en el empleo

Más de un 80% de las personas trans se encuentran en situación de desempleo. Por eso le exigimos al gobierno de coalición medidas específicas para garantizar la plena incorporación al mundo laboral a todas las personas trans y a las empresas que, desde el marco de la negociación colectiva, nos ayuden en la consecución de nuestros derechos. Nuestro sindicato ha sido siempre y es un espacio diverso, inclusivo y en el que no caben los discursos contra los Derechos Humanos.

