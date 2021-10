Comienza en Mogán el Plan de Empleo dirigido a parados de larga duración

A través de este el Consistorio ha contratado por un periodo de seis meses a 8 peones de construcción, 37 peones de limpieza, una trabajadora social y una profesora. Alonso ha explicado que este nuevo plan tiene como novedad la obligatoriedad de incorporar la formación a los beneficiarios y beneficiarias para que estos obtengan las competencias clave nivel 2. "Nosotros como Ayuntamiento teníamos un sistema similar implantado en los planes de empleo anteriores, pero esta vez ha sido a iniciativa del propio SCE", ha informado.

Las personas contratadas emplearán un 40% de la jornada a la parte formativa, que no será retribuida, y el 60% al trabajo profesional, que sí lo estará, un hecho que para Alonso pone de relieve la importancia de contratar también a la profesora y la trabajadora social. "La mayoría de estas personas son mayores de 50 años que no han tenido la oportunidad de acabar sus estudios y ahora podrán hacerlo. El fin último es formarlas para que a futuro puedan tener más salidas labores e incluso acceder a los Planes de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE), que les ofrecen once meses de trabajo y formación en un sector determinado como puede ser la hostelería", ha comentado.

Los beneficiarios y beneficiarias distribuirán sus jornadas de tal forma que dedicarán 2 días a la semana a la parte formativa y 3 al trabajo físico. Según ha detallado la edil, lo harán por grupos y teniendo en cuenta el nivel de formación con el que cuenta cada uno. Alonso les ha pedido que reciban los próximos seis meses como una "oportunidad", sobre todo "porque el factor de la edad dificulta en ocasiones el acceso al mercado laboral y con este plan adquirirán las competencias clave que les permitirán continuar su formación y empleo".