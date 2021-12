El Servicio Canario de Empleo concede a Puerto de la Cruz dos nuevos PFAEs

Es el tercer año consecutivo que el Ayuntamiento portuense, a través del área de Empleo y Desarrollo Democrático, obtiene financiación del Servicio Canario de Empleo (SCE) para desarrollar dos PFAE simultáneamente.

En este caso, ambos corresponden a la convocatoria de Garantía Juvenil, reservada para la contratación de personas menores de treinta años inscritas como demandantes de empleo y que no estén estudiando. La preselección del alumnado-trabajador y de los equipos directivos la realizará el propio SCE por lo cual animamos a todas las personas interesadas en participar en actualizar sus demandas formativas y de empleo con el Servicio Canario de Empleo.

Los PFAE-Garantía Juvenil tiene por objeto la mejora de la empleabilidad de las personas jóvenes, no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, que presenten mayores dificultades de inserción, inscritas como demandantes de empleo en el SCE, mediante la adquisición de las aptitudes y competencias profesionales necesarias, de manera que sea posible su incorporación al mercado laboral de forma estable y duradera en el tiempo.

La financiación de cada PFAE es de 335.963,10 Euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta 36.000 Euros en total.