Mogán, sede de la oportunidad laboral con la primera feria 'Job Dating'

La presidenta de Gehocan y directora de Recursos de Humanos Gloria Thalasso & Hotels, Sonia Martínez, ha sido la encargada abrir la jornada y dar paso a las conferencias, todas enfocadas a la mejora de las aptitudes profesionales y búsqueda de empleo. La primera ponente ha sido la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que ha explicado la línea de trabajo que desde 2015 ha implementado la Administración Local para mejorar la empleabilidad los vecinos y vecinas.

Para Bueno, esta pasa fundamentalmente por la formación, y, en un municipio eminentemente turístico, más si cabe la relacionada con hostelería, restauración y servicios. El Ayuntamiento ha apostado, así lo indicó la alcaldesa, por los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE), que cofinancia junto al Servicio Canario de Empleo (SCE), donde los beneficiarios y beneficiarias adquieren certificados de profesionalidad tras once meses de formación teórica y práctica. "Hemos hecho un gran esfuerzo para formar, sobre todo a los jóvenes, para su incorporación al mercado laboral", ha apuntado.

Igualmente, ha puesto sobre la mesa necesidad de que exista una simbiosis entre la oferta formativa y la demanda del mercado laboral, de modo que así sea fácil acceder a este último. "Deseo que esta Feria haya venido para quedarse porque no solo es una muy buena oportunidad para todas las personas que buscan empleo sino también porque nos permite saber qué perfiles requieren las más de treinta empresas que participan", ha apuntado.

Tras su intervención, Bueno ha recorrido los stands con Sonia Martínez, presidenta de Gehocan, que se ha mostrado muy contenta con la participación de público desde el inicio de la Feria a las 10:00 horas. Además, ha señalado que después de un periodo complejo debido a la pandemia "por fin estamos trabajando y generando empleo" y que, ahora que la situación puede endurecerse nuevamente por la guerra en Ucrania "hay que echarle fuerza, porque si algo hemos aprendido es a luchar contra las adversidades y a innovar".

Junto a ellas también han visitado los puestos la gerente del Centro Comercial Mogán Mall, Olga Alonso-Lamberti, la concejala de Formación y Empleo, Tania Alonso, la concejala de Turismo, Alba Medina, y el concejal de Tráfico y Transporte, Víctor Gutiérrez.

Hasta las 14:30 se han desarrollado las diferentes ponencias, como la ofrecida por el consejero y coach ejecutivo Bruno Correa sobre la importancia de las llamadas "habilidades blandas" o soft skills. A esta le han seguido otras como 'Mis competencias vía Skype' de la Responsable de Recursos Humanos de Ventaja Europa, Mercedes Rodríguez, o la que ha impartido la Técnica de Empleo de Cruz Roja, Inés Sánchez, sobre recursos digitales en el Plan de Empleo de dicha institución.

También se han tratado otros aspectos esenciales para la búsqueda de trabajo como la motivación y el talento o el empredimiento, una alternativa para todas aquellas personas que desean iniciar su actividad laboral en un negocio propio. Para ello, han intervenido la Responsable de Selección de Grupo Número 1, Carla Hernández, con la conferencia 'ACTITUD: La clave para la búsqueda de empleo', el director de Recursos Humanos de Nordotel, Rubén García, o el Responsable de Desarrollo de Satocan, Rubén Parodi.

En esta primera edición de la Feria de Empleo 'Job Dating', que se prolongará hasta las 19:00 horas, se dan cita 32 empresas y organizaciones como ALDI Supermercados, Be Cordial Hotel Group, Gloria Thalasso & Hotels, Grupo Número 1, SATOCAN, Mofashion Hensi, Nordotel, Philip Morris International, Princes Hotels & Resorts, PY Hotels & Resorts, Randstad, Riu Hotels & Resorts, Sanitas, Triangle Solutions, Turijobs, Ventaja Europea/Ikea Family, Hecansa, Radisson Blu Resorts & Hotels, The Mint Company, Fund Grube, Bull Hotels, Servicio Público de Empleo Estatal, Grupo Servidis, Eduka-te, Instituto Canario de Hemodonación, Inserta Fundación ONCE, Asociación ADEPSI, Fundación Universitaria Las Palmas, Cruz Roja, Gehocan y Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mogán.

El personal de esta última ha ofrecido asesoramiento para la confección del currículum, para acceder a los Planes Extraordinarios de Empleo Social o Programas de Formación en Alternancia con el Empleo, así como para participar de la Bolsa de Empleo de la Administración local.