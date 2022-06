Co.bas lleva a los tribunales la "vergonzosa" gestión del ICHH que pone en riesgo los derechos como empleados públicos de sus trabajadores

Cabe recordar primero que Cobas forma parte también del Comité de Huelga que ya había decidido judicializar el incumplimiento del acuerdo suscrito el 23 abril de 2021 por dicho Comité de Huelga y el Consejero de Presidencia.

A pesar de ello, los representantes sindicales de COBAS, que configuran la mayoría en el Comité de Empresa de Las Palmas, decidieron -sin abandonar la lucha por la permanencia- sentarse a las reuniones convocadas tras la aprobación de la ley 20/21 para la estabilización del empleo público. "Ya empezó mal porque se convocaron a los comités de empresa el 29 de abril por primera vez, a tan sólo un mes de la finalización del plazo para la publicación de la OPE, pero acudimos y actuamos como merecen los trabajadores de este Organismo Autónomo", explica una de las portavoces, en referencia a las labores de revisión de los listados de las plazas a estabilizar para que las mismas se correspondieran con el literal de la ley.

"La sorpresa y la vergüenza es que en esas reuniones, el ICHH ha falseado la información trasladada ocultando las decisiones ya adoptadas y ninguneado a los representantes de los trabajadores", explican.

Lo que está en juego es la consideración de los trabajadores del ICHH como empleados públicos, condición en la que difieren dos informes de dos organismos públicos, "lo que pone de relieve la ineptitud de los responsables políticos que, recordemos, están al frente de un organismo autónomo del que dependen todas las transfusiones de sangre de la comunidad autónoma, es decir, un servicio sanitario esencial", explican.

Y es que el ICHH, según recoge la Dirección General de Planificación y Presupuesto en un informe de 25 de mayo de 2022, es un Organismo Autónomo, pero otro informe de la Dirección General de la Función Pública de esa misma fecha enmarca al Instituto como una Entidad Pública Empresarial. "Es una discrepancia que deja al descubierto la inseguridad jurídica que existe, no ya de la interpretación de la ley 20/21, sino de la propia denominación jurídica del ICHH", explica la portavoz. "Es más, con absoluta incoherencia y de forma tendenciosa, la Dirección General de la Función Pública señala que el personal propio no tiene la condición de empleado público al servicio de la Administración autonómica en los términos del EBEP, lo cual deja en un grave desamparo al personal del Instituto", explica.

"Es un varapalo tremendo para un personal que, perteneciendo al sector público, ve ahora como se le quiere excluir del mismo, con la pérdida de derechos que supone", resume la portavoz, quien anuncia que, ante la inseguridad jurídica de la resolución por la que se va a publicar la OPE, las representantes de cobas en el ICHH han decidido iniciar medidas legales, con el objeto de que se garantice un sistema sanitario público de calidad y en defensa de los trabajadores, a los que el Organismo Autónomo ha dejado a los pies de los caballos.

Añaden que están muy preocupadas además por la falta de donaciones que se suma a la situación de inseguridad laboral y por tanto sus reivindicaciones en pro de un sistema sanitario público eficaz conllevan también el llamamiento a la población para que done sangre, sin la cual la vida de nuestros familiares, amigos, allegados se puede poner en riesgo. "Las cifras estos días están siendo muy bajas lo que supone que no podamos suministrar a los hospitales todas las bolsas que necesitan", aseguran