Arrancan las primeras Jornadas de Orientación Laboral de Mogán

"Nosotros seguimos haciendo una apuesta clara por la inserción laboral de los vecinos y vecinas", dijo Bueno, haciendo referencia a los Planes Extraordinarios de Empleo Social y los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) impulsados por el Consistorio y el Servicio Canario Empleo. Pero también a las acciones formativas gratuitas que durante el año se ponen al alcance de la ciudadanía, como pueden ser el curso para obtener las Competencias Clave Nivel 2 o aquellos orientados a romper la brecha digital para facilitar el acceso al mercado laboral, entre otros.

La alcaldesa ha afirmado tras el evento liderado por la concejala de Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Formación y Empleo, Tania Alonso, que "Mogán es un municipio afortunado donde se genera empleo tanto para los moganeros y moganeras como residentes de Gran Canaria". No obstante, señala, "necesitamos mayor implicación por parte de las personas paradas, porque además de la posibilidad de empleo ofrecemos formación". "No tenemos datos de paro alarmantes pero si es cierto que podríamos llegar al pleno empleo y no lo estamos consiguiendo", ha apuntado.

La primera jornada, celebrada hoy desde las 10:00 a las 14:00 horas, se ha centrado en el sector público, comenzado con la intervención de Antonio Ojeda, jefe de sección de Escuelas Taller y Talleres de Empleo del Servicio Canario de Empleo, que ha hablado en profundidad de los PFAE. Más tarde, de mano del orientador y tutor de empleo de la Oficina de Empleo de Maspalomas, Óscar Curbelo, los presentes han contado con orientación laboral. También se ha acercado la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mogán a la ciudadanía, explicando en qué consiste este servicio municipal gratuito que consta de una bolsa de empleo y a través del que se canalizan orientación y ofertas formativas. Por último, se ha puesto a disposición información de la oferta del Centro de Enseñanza de Personas Adultas de Mogán.

Para asistir tanto hoy como mañana, el Consistorio ha puesto a disposición de los vecinos y vecinas servicio de transporte gratuito con salida desde Arguineguín.

Jueves 27 de octubre

Este jueves será el segundo y último día de las Jornadas de Orientación Laboral de Mogán, esta vez centradas en el sector privado. Comenzarán a las 16:00 horas y contará con la directora adjunta de Presidencia de la empresa de colocación ICSE, Natalia Lorenzo, la directora de Recursos Humanos de Gloria Thalasso & Hotels, Sonia Martínez, personal de recursos humanos de SPAR Mogán y Helamore Canarias S.L.U, y el director técnico de Casa y Cuidados S.L, Javier Santiago, que impartirá la charla 'El empleo en el ámbito sociosanitario y la atención a personas en situación de dependencia'. Igualmente estará presente la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) con las trabajadoras sociales Brenda Gil y Lucía Suárez, y la psicóloga de la entidad, Alexandra Delgado.