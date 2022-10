Intersindical Canaria condena las declaraciones efectuadas por Casimiro Curbelo por atentar contra la integridad de los empleados Públicos de Canarias

Tal verborrea, que no ha sido corregida ni matizada por sus socios, hace sombra a la que, en el 2012, en plena oleada de recortes, aquejaba al ex ministro Soria (PP), también contra los trabajadores del sector público, afirma Intersindical.Según el sindicato, este discurso vejatorio se desmonta fácilmente, a la vista de los recortes de plantilla, la inestabilidad laboral, la sobrecarga, las condiciones de trabajo...Pero lo más grave es que afirma el indocumentado en temas sanitarios que, en el sistema público de salud que también dirigen, las bajas se reparten como rosquetes, cuando la realidad es que, aún con dolencias incapacitantes, constituye una verdadera odisea acceder a tal condición. Por otro lado ¿En qué lugar está dejando a los facultativos responsables de emitir las Incapacidades Transitorias? Este señor llega a utilizar expresiones como "bajas injustificadas", si tan seguro esta del presunto fraude como responsable político debería dirigirse y probarlo ante las autoridades judiciales , si no debe abandonar inmediatamente su cargo público , y sus socios de gobierno pedirle que abandone el parlamento de Canarias ."Desde Intersindical Canaria condenamos las declaraciones al tiempo que esperamos, en nombre del conjunto de empleados públicos y especialmente el personal del Servicio Canario de Salud, una urgente rectificación."

Secretariado Nacional Intersindical Canaria