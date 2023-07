La tasa de absentismo se sitúa en la comunidad en el 7,1%, ocho décimas más que la media nacional (6,3%). El volumen de profesionales que faltaron a sus trabajos en la región supone el 5,4% del total del país.

Randstad Research destaca que, durante el primer trimestre de 2023, 69.650 canarios faltan de media a su trabajo a diario, de los cuales 58.720 lo hacen con baja médica y 10.931, sin causa justificada.

En el conjunto del país, Randstad Research revela que cerca de 1,3 millones de españoles no acuden a su puesto de trabajo de media cada día. Concretamente, durante el primer trimestre de 2023, fueron 1.290.244 profesionales, de los cuales el 23,1% (298.166) lo hicieron pese a no estar de baja, mientras que el 76,9% (992.078) se ausentaron por una incapacidad temporal.

El absentismo laboral supone que en nuestro país se pierda el 6,3% del total de las horas pactadas, incrementándose dos décimas con respecto a los tres últimos meses. Por su parte, el absentismo no debido a incapacidades temporales, es decir, el no justificado, tuvo una tasa del 1,5%, el mismo porcentaje que el pasado trimestre.

Según Valentín Bote, director de Randstad Research, "El absentismo laboral -la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba prevista su presencia- se configura como un problema grave para las empresas españolas, con un impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales, lastrando asimismo su competitividad".

Euskadi, Galicia y Cantabria, donde más tasa de absentismo se registra

Randstad también ha tenido en cuenta la comunidad autónoma a la hora de llevar a cabo este estudio. Euskadi (8,7%), Galicia (7,3%) y Cantabria (7,2%), han sido las regiones donde mayores tasas de absentismo se ha registrado. Las siguen Canarias (7,1%), Castilla y León, Asturias, Extremadura (todas con el 6,8%), la Región de Murcia, Navarra y Catalunya (las tres con el 6,5%)

Cifras de absentismo por comunidad autónoma (1T2023)

Ya experimentando tasas de absentismo más discretas, por debajo de la media nacional, ubicada en el 6,3%, se encuentran Castilla-La Mancha, Aragón (ambas con el 6,2%), la Comunitat Valenciana (6%) y Andalucía (5,8%). Las regiones con menor tasa de absentismo, un trimestre más, fueron Baleares (4,8%), La Rioja (5,1%) y la Comunidad de Madrid (5,6%).

Catalunya, Andalucía, Madrid y la C. Valenciana, líderes en absentismo

En cuanto al volumen de trabajadores en absentismo total, superan los 100.000 Catalunya (228.118), Andalucía (193.846), la Comunidad de Madrid (179.862) y la Comunitat Valenciana (132.372) suponen cerca del 57% de todos los profesionales que se ausentan a diario durante el primer trimestre de 2023.

Con volúmenes más moderados se encuentran Euskadi (81.884), Galicia (80.817), Canarias (69.650), Castilla y León (67.561), Castilla-La Mancha (53.986), la Región de Murcia (42.464), Aragón (36.588), Extremadura (27.299) y Asturias (25.971).

Las cifras más bajas del país se encuentran en Baleares (25.289), Navarra (18.485), Cantabria (17.797) y La Rioja (7.385).

Industria, a la cabeza del absentismo

En cuanto a sectores, Randstad Research revela que la industria es donde se registra un mayor absentismo, con una tasa del 6,4%, seguido por sector servicios, con un porcentaje del 6,3%, el mismo que la media nacional. Por su parte, el sector de la construcción es donde menos absentismo se produce, un 4,7%.

Los sectores concretos de actividad que han registrado menores tasas de absentismo durante el primer trimestre de 2023 han sido Actividades relacionadas con el empleo (2,4%), Actividades jurídicas y de contabilidad, Actividades relacionadas con la informática e Investigación y Desarrollo (todas con el 3,3%).

Por otro lado, los mayores porcentajes de absentismo tuvieron lugar en Actividades postales y de correos (10,9%), Asistencia en establecimientos residenciales y Actividades de juegos de azar y apuestas (ambas con el 10,8%). Las Actividades sanitarias vuelven a ubicarse entre los primeros puestos, con una tasa del 9,9%.