La mesa 'Oil and Repair' ha estado moderada por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y ha contado también con la participación del director general de Oryx Enerigies Iberia, Gabriel Castaño.

En su introducción, Beatriz Calzada ha hecho mención del "éxito colectivo" que ha supuesto para Canarias en general, y el puerto de Las Palmas en particular, haya sabido aprovechar la ubicación estratégica de las Islas, así como el calado de sus puertos, para especializarse en los servicios que precisaban las flotas de la industria energética, desde las grandes plataformas hasta cualquier buque auxiliar, éxito al que ha contribuido, sin duda alguna, el Clúster Marítimo de Canarias.

Para el presidente de ASTICAN, Germán Suárez, el éxito se explica desde la base de la propia colaboración entre las empresas privadas que conforman el tejido empresarial portuario, entre los propios astilleros y, especialmente, con la industria auxiliar. "Los astilleros son la punta de lanza de un modelo de éxito en la distribución de la riqueza", explicó Suárez.

La localización de bolsas de combustibles fósiles en África Occidental son una magnífica noticia para el sector, pero la industria mira al futuro enfocada en la necesidad de diversificarse y ser capaces de adaptarse a todas las variables que condicionan el tráfico marítimo.

En este contexto el CEO de Zamakona Yards, Álvaro Garaygordobil, hizo mención a las consecuencias de la última crisis del petróleo para insistir en la necesidad de diversificar la actividad hacia los sectores emergentes, como las energías renovables off shore y la acuicultura, al tiempo que se siguen liderando los mercados tradicionales.

"No sólo de plataformas petrolíferas vive el hombre. Tenemos que ser capaces de reparar, dar servicios y abastecer de combustible a todo tipo de flota", apostilló Germán Suárez.

Pero para hacer frente a los retos, no sólo de los tráficos relacionados con la explotación de hidrocarburos en Mauritania y Senegal, sino también para las nuevas actividades como la industria eólica marina, las empresas necesitan más espacio en los recintos portuarios que, en opinión de Germán Suárez "están colmatados".

"Estamos limitados. Necesitamos crecer en superficie para hacer frente a la diversificación. Hay que invertir en la preparación de esos espacios, y estamos dispuestos a invertir si nos dan zona para crecer", dijo Álvaro Garaygordobil.

La falta de mano de obra cualificada en el sector se presentó en el debate como uno de los hándicaps a los que se enfrenta la industria naval que, en ocasiones, debe recurrir a profesionales foráneos para determinados servicios.

Álvaro Garaygordobil considero que "hay que saber transmitir la oportunidad laboral de presente y futuro que significa la industria naval". Por su parte, Germán Suárez añadió que, aunque en el sector hay mano de obra cualificada "no somos suficientes". "Debemos afrontar los hándicaps que no hacen atractivo el sector a la mano de obra joven".

Para el director general de Oryx Energies Iberia, Gabriel Castaño, la formación del sector precisa de un mayor dominio de idiomas extranjeros, al que hay que sumar el francés como lengua imprescindible para las relaciones comerciales con África Occidental. Castaño consideró que los combustibles fósiles van a seguir siendo la principal fuente de energía para los países del entorno, que carecen de las mismas condiciones de viento y sol que las Islas y a los que "no se les puede exigir transicionar" hacia las energías renovables en las mismas condiciones.

En cuanto a las nuevas fuentes de propulsión en el transporte marítimo, consideró que el gas natural sigue siendo la opción más rentable, por cuanto la generación de hidrógeno, y aún más la generación de hidrógeno verde, requiere de una inversión eléctrica muy alta.

'Navalia Meeting' reúne hoy y mañana en Infecar a 30 expertos ponentes y 250 congresistas llegados de distintas partes del mundo con el objetivo de poner en común experiencias innovadoras para abordar los retos de presente y futuro del sector. Es un encuentro promovido por el Cabildo de Gran Canaria, coorganizado por Navalia e Infecar, en colaboración con el Clúster Marítimo de Canarias, FEDEPORT, y la Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A (PROEXCA) y apoyado por el proyecto SmarBlue F, financiado por la segunda convocatoria del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V-A MAC (Madeira- Azores-Canarias) 2014-2020, cofinanciado al 85% por el Fondo FEDER.