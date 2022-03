Los diseñadores de La Palma participan por primera vez en la Semana de la Moda de Andalucía

"Este año ha sido la primera ocasión en que las empresas palmeras participan en la Semana de la Moda de Andalucía (Code41), lo que supone un importante apoyo a la promoción y comercialización de las nuevas colecciones desarrolladas por las empresas de moda de La Palma, que han podido establecer nuevos contactos para la venta de sus productos en el mercado andaluz", señala Raquel Díaz, consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma.

Aunque estaba prevista la participación en un único bloque de desfiles que tendría lugar el día 27 en el conjunto arqueológico de Itálica (Sevilla) las marcas Waleska Morín, D'Andrea & Reth y Jesús Gutiérrez han podido presentar sus nuevas colecciones también el día 28 en el espacio Fundación Tres Culturas, duplicando el impacto de sus trabajos gracias a la presencia de medios de comunicación especializados, agentes de comercialización e influencers de toda España.

"Esta nueva acción, establecida en colaboración con La Junta de Andalucía y con la empresa organizadora consolida nuestra apuesta, desde el Cabildo de La Palma, por apoyar el talento emergente a través de plataformas especializadas que, como la Semana de la Moda de Andalucía, persiguen los mismos objetivos que el programa Isla Bonita Moda, fomentando la vanguardia, la artesanía y la comercialización, aspectos fundamentales para contribuir al desarrollo empresarial del sector" añade Raquel Díaz.

Sobre las colecciones presentadas en la Semana de la Moda de Andalucía

El diseñador Jesús Gutiérrez presentó, a través de su nueva firma Nossclo (Non Seasonal Clothes) la colección denominada "Stay Positive". Una propuesta diseñada con carácter genderless (sin género) y mediante el empleo de materiales certificados ecológicamente. Los 12 looks presentados en la Semana de la Moda de Andalucía presentan colores vibrantes y estampados propios, dando lugar a looks con un valor atemporal y con una importante vida útil, convirtiéndose en prendas de fondo de armario. "Tras la erupción del volcán de nuestra isla de La Palma creo que todos hemos pasado – y aún lo estamos- por un estado de conmoción. Con Stay Positive pretendo utilizar los colores y su simbología como elemento fundamental para transmitir positividad y buena energía" señala Jesús Gutiérrez.

Las diseñadoras Andrea Díaz (d'Andrea) y Nazareth Reyes (Reth) presentaron E=1:50.00, una colección inspirada en el arte de la cartografía, interpretando prendas y elementos de estos mapas y llevándolos al mundo del prêt-á-porter, creando la sensación de capas y superposición de prendas. En la propuesta abundan los pliegues en prendas como en pantalones, faldas, mangas y cinturas ajustadas con cinturones anchos y arneses. Encontramos también el plisado en accesorios como los pendientes, collares o brazaletes en tonos plata, que a su vez simulan los mapas topográficos de sombras de Canarias. En la variedad de tejidos se encuentran tejidos técnicos con base de poliuretano, organzas de diferentes transparencias y fibras de alpaca y mohair, incluyendo fibras de cuero reciclado para los cinturones, arneses y demás complementos.

La diseñadora Waleska Morín presentó su colección Diwa, una propuesta que recorre algunos de los rincones más emblemáticos de La Palma mediante colores, texturas y fotografías realizadas en colaboración con el fotógrafo Emilio Barrionuevo, recreando sensaciones y texturas orgánicas. La creativa emplea una gama cromática con una clara base volcánica: negro, blanco y gris se alternan con colores de inspiración vegetal como los verdes y amarillos salpicados con tonos primaverales como el rosa y el rojo.