El Cabildo invierte 1.350.000 euros para convertir el Polígono de San Isidro de Gáldar en la referencia industrial del norte de la isla

Minerva Alonso, consejera de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria; Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar; Heriberto Reyes, concejal de Urbanismo y Francisco Travieso, presidente del Polígono, visitaron en la mañana de este jueves este espacio para observar de primera mano el resultado de los trabajos de la sexta fase, que recibieron una inversión de 450.000 euros por parte de la institución insular.

Durante la visita la consejera afirmó que "desde 2015 estamos comprometidos con los núcleos económicos que son los Polígonos Industriales y Zonas Comerciales Abiertas, donde hemos trabajado siguiendo un modelo de colaboración público privada mano a mano con ayuntamientos, empresarios y entes de conservación", explicó la consejera, quien detalló que en el caso de Gáldar se ha trabajado desde la redacción del plan director hasta la ejecución de las obras "pasando de un área industrial deficitaria a la referencia del norte de la isla".

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, agradeció a la consejera la inversión realizada a lo largo de estos dos mandatos, "en los que ha habido sensibilidad con proyectos y con dinero encima de la mesa" y por ello admitió que "no hubiéramos terminado este Polígono Industrial sin el apoyo incondicional del Cabildo". "Son siete fases, más una octava denominada Vial G, que es la conexión con la zona del cementerio", recordó el primer edil.

Asimismo, subrayó que "no solo se va a terminar este Polígono sino que se han corregido las deficiencias muy graves e históricas que tenía, se han solucionado saneamiento, pluviales, aceras, pavimentación... no podemos quejarnos", indicó Sosa. "Hemos tenido de aliado a un presidente del Cabildo sensible con estas políticas de mejoras de todos los Polígonos de Gran Canaria y este es un referente en el norte de Gran Canaria", añadió el alcalde, que detalló que "ahora arranca la última parte que es la gestión futura del Ente de Conservación, y todos estamos a una como nunca antes".

Los trabajos efectuados en esta sexta fase han tenido como fin mejorar las condiciones de infraestructuras existentes, llevando a cabo una serie de actuaciones que no se han llevado a cabo en las anteriores fases, con el fin de solucionar problemas en las redes de saneamiento, pluviales y refuerzo del firme. Junto con estas actuaciones se hicieron necesarias pequeñas intervenciones para completar las obras de urbanización, como finalizar la red de alumbrado público en las calles en las que se han llevado a cabo actuaciones en fases anteriores, renovar los cuadros y tomas de tierra o reponer tapas de registro de arquetas, entre otras.

También se llevaron a cabo actuaciones en las aceras para la reposición de pequeños tramos dañados por el uso y tiempo, y la rehabilitación de firmes asfálticos deteriorados. También se ejecutaron intervenciones de menor entidad relativas a la limpieza de algunas zonas o la colocación de pequeños gaviones para el filtrado de las escorrentías que eviten el arrastre de sólidos a la acera y la calzada.

La séptima fase, mientras, supone una inversión de 900.000 euros y las obras estarán centradas en tramos de la red de saneamiento y pluviales, el firme de los viales así como la finalización de las obras de urbanización de la zona industrial, consiguiendo además una mejora del entorno. La obra incluye actuaciones en la red de alumbrado público, que se finalizará en el acceso desde el Camino del Cerrillal y se llevarán a cabo labores de mantenimiento y mejora de la red existente. También se instalarán báculos y luminarias en el tramo del Camino del Cerrillal, todas de tipo led para vías urbanas.

La rehabilitación del asfaltado tendrá lugar en concreto los viales "A", "B" y el de acceso a la zona industrial. También se efectuarán reparaciones de aceras dañadas por el paso de los años y se ejecutará un tratamiento del talud presente en el vial "B" con el objetivo de buscar una mejora global del entorno.

Asimismo, la obra contempla el desmonte del terreno en el espacio libre localizado en la intersección del vial "A" y "B" para mejorar la estética del lugar y acondicionar el terreno creando una plataforma más uniforme y eliminando el material sobrante. Por último, se llevará a cabo la ejecución de la señalización horizontal y vertical y de nuevos pasos de peatones.

Visita a Martinón León y a la remodelación de las troneras

Además, la consejera de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria comprobó el estado de la calle Martinón León tras el fin de la obra, y al estado de los trabajos en las troneras de la calle Drago, que también están financiadas por dicha área de la institución insular. Estos trabajos permitieron la repavimentación y la ampliación de la acera del margen izquierdo hasta 1,50 metros y la del margen derecho hasta 1,07 metros, mejorando las condiciones de la calle para el peatón.

Ahora los trabajos avanzan a buen ritmo en la remodelación de las troneras de la calle Drago, una actuación que en una primera fase permitió la reubicación de una parte de estos bienes de carácter etnográfico en la misma parcela que se encuentran, permitiendo así la ampliación de las aceras en el cruce de las calles Drago y Doramas, solventando así un grave problema de accesibilidad. Cuando concluyan las obras de esta nueva fase se logrará un nuevo espacio público en el que poner en valor la historia de la infraestructura hidráulica del municipio, imprescindible, décadas atrás, para el riego de los cultivos agrícolas, pero actualmente en desuso.