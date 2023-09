Bajo el lema es hora de darle al play, esta ambiciosa experiencia reunirá en su primer año a 50 startups procedentes de diferentes puntos del Archipiélago, Barcelona, Málaga, Mallorca, Bilbao, Madrid, Andalucía, Alicante y de América Latina, esto último de la mano de PROEXCA. Relacionadas con la tecnología, economía verde y con los sectores audiovisual, digital, turístico o médico, entre otros, conectarán con business angels de referencia como Carlos Blanco, Tom Horsey e Ignacio Alonso Cembrano, venture capital, fondos de inversión, pymes e instituciones públicas y grandes empresas que se darán cita protagonizando el amplio programa de la zona expo, mesas redondas, temáticas, concurso de pitch, encuentros B2B y networking.

María Delgado destaca que "Canarias Destino Startup simboliza un hito importante en nuestra misión continua de dar voz a las inquietudes de la juventud empresaria canaria y, además, contribuye a desarrollar el ecosistema emprendedor posicionando a las Islas Canarias como lugar atractivo para el desarrollo de iniciativas". Además, muestra su gratitud la "a todas las instituciones públicas y privadas, a los business angels, a las empresas de venture capital y, especialmente, a las entidades que conformamos el ecosistema de AJE en Canarias, AJE Canarias, AJE Las Palmas y Tenerife, AJE Under 30 y CEAJE a nivel nacional. También, a todas las startups, pymes y grandes empresas que han mostrado su entusiasmo y confianza en este evento siendo una parte activa del crecimiento y desarrollo del ecosistema".

Por su parte, Manuel Ángel Castellano, expuso la "importancia que tiene para la ciudad acoger iniciativas de estas características y dimensión. Desde que AJE Las Palmas nos presentó el proyecto, no dudamos en involucrarnos y sumar porque sus objetivos coinciden y se encuentran a la par con el plan estratégico que promovemos desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy lo presentamos con la mirada puesta en su transcurso del 4 al 6 de octubre, deseando muchos éxitos". Por último, Néstor Santiago fue el encargado de desglosar la agenda de actos, el cartel de expertos y especialistas que figuran en el cartel, a la vez que animó a los presentes y al público en general a vivir desde dentro el evento.

La zona expo de Canarias Destino Startup estará ubicada en la sala San Borondón y se podrá visitar con entrada gratuita. Permanecerá abierta los días 4 y 5 de octubre en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, mientras que el viernes 6, de 10:00 a 14:00. Las interesantes temáticas y mesas redondas, así como el concurso pitch que liderarán las startups se celebrarán en el espacio Jerónimo Saavedra. Además, los encuentros B2B serán en la sala Alegranza, donde startups e inversores conectarán contribuyendo al crecimiento del tejido empresarial local. Con el networking por bandera, Canarias Destino Startup persigue impulsar el ecosistema empresarial innovador para la captación de inversión, con especial atención a las iniciativas digitales; posicionar a las Islas Canarias como hub de startups, así como la consolidación de iniciativas innovadoras locales como modelos de referencia. Todo, alineados con la Agenda Canaria 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Reconocidos emprendedores y business angels como Carlos Blanco, Tom Horsey e Ignacio Alonso Cembrano no solo conocerán de cerca el ecosistema innovador del Archipiélago, sino que compartirán su experiencia y premiada trayectoria. Siete mesas redondas y una decena de ponencias abordarán la situación del emprendimiento y la innovación en Canarias, las caras del emprendimiento y la búsqueda del éxito, experiencia y visión de futuro, la financiación pública y privada para startups o los incentivos fiscales existentes. Asimismo, insistirá en la sostenibilidad, modelos de negocios verdes, además de dialogar sobre las inversiones y oportunidades de futuro. Un amplio elenco de especialistas como Paula Sánchez Collado, de Cocircular, David Martín, de Velada, Marta Abbad-Jaime de Aragón, COO de La Bolsa Social, o Eduardo Ortiz, de Fuell, entre otros, y unidos a instituciones canarias destacadas compartirán sus impresiones y el camino a seguir.

Los negocios digitales, nómadas digitales, el teletrabajo y la internacionalización, la economía verde, deep tech y el mundo que queremos o qué busca un inversor son algunos de los títulos que centrarán las miradas del público que puede adquirir sus entradas de manera individual o aprovechando la ventajas que la Asociación de Jóvenes Empresarios de Las Palmas pone a disposición en su web oficial www.canariasdestinostartup.com. Proyecto convertido en realidad y que aterriza con fuerza actuando como intermediario y facilitador de ideas y sinergias. Reúne a 20 organizaciones públicas y privadas de apoyo a la innovación, la captación de fondos e inversores individuales con una capacidad de 50 millones de euros, la celebración de más de 20 round tables entre inversores y empresas participantes, además de la participación de más de una decena de iniciativas locales tuteladas por AJE, la previsión de superar el millar de asistentes, así como la apuesta decidida por la captación de inversión nacional que se traduzca en el apoyo al emprendimiento y a su campo de actuación en Ias IsIas.

Canarias Destino Startup está financiando por el Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información en el marco de PEPSTARS Proyecto Canarias Staras 2022 y cuenta con la colaboración de AJE Canarias, AJE Tenerife, AJE Under 30 y de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE). El Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Guaguas Municipales, SAGULPA, PROEXCA, Grupo Newport, CaixaBank, Fundación MAPFRE Canarias, Protelum, Orbalia, Hospitales Universitarios San Roque, Moddo Seguros y VIP Cars patrocinan el estreno de esta iniciativa. Canarias ZEC, Cajasiete, Canarias Excelencia Tecnológica y TuCalendi también colaboran. Toda la información y las entradas se encuentran disponibles en www.canariasdestinostartup.com, en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y a través del 633 481 587.