La concejalía de Economía y Hacienda de San Bartolomé de Tirajana eliminará el cobro del certificado de residencia emitido digitalmente

La Ordenanza a modificar fue aprobada en 2012 y continúa vigente después de nueve años. El objetivo de la Concejalía de Economía y Hacienda es la de actualizarla al ser conscientes que "cuando un vecino expide el certificado de residencia de forma telemática, no supone coste alguno para la Administración, por lo que no tiene sentido que el contribuyente abone un servicio que no se le ofrece", señala el concejal de Economía y Hacienda, quien añade que tras el informe emitido por el Departamento de Nuevas Tecnologías quien constata dicha "ausencia de coste para la Administración" se procederá a la modificación de la citada Ordenanza diferenciando entre la emisión digital y la presencial (en las oficinas municipales).

Para su tramitación, la Concejalía elevará al pleno municipal a celebrar este jueves, 26 de octubre, la aprobación inicial de la modificación que posteriormente deberá someterse a información pública durante un plazo de 30 días donde los interesados podrán presentar reclamaciones y sugerencias; tras la resolución de las posibles reclamaciones se procederá a su aprobación definitiva y posterior publicación del texto en el BOP.

Alexis Moreno señala que esta modificación "da respuesta a una reclamación diaria de la ciudadanía, los vecinos deben pagar por una copia que imprimían en casa o que debían llevar a imprimir a algún establecimiento, lo que suponía un doble gravamen".

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señala que esta modificación se enmarca dentro del Plan Municipal de Impulso Económico y de Transformación Digital 'Impulsa SBT' que tiene como objetivos, apostar por la Digitalización de la Administración permitiendo ampliar y agilizar los trámites que pueden hacer los usuarios desde casa así como mejorar el control y la gestión interna de la Administración; además, "durante esta legislatura se acometerán diversas modificaciones económicas y fiscales para reducir el pago de impuestos y tasas a los vecinos del municipio, como es el caso del certificado de residencia", concluye Marichal.