"La inflación se mantiene, pese a la caída de los precios de los carburantes"

Que la inflación no haya variado entre septiembre y octubre se debe, principalmente, a la bajada que han experimentado los precios de los carburantes, y a la menor subida de los alimentos. Sin embargo, el componente subyacente, históricamente más resistente al cambio, ha encadenado varias caídas consecutivas los últimos meses, mostrando ciertos signos de moderación. La inflación subyacente, que es el índice general calculado sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, disminuiría hasta el 5,2% en octubre (desde el 5,8% registrado en septiembre), según este indicador adelantado. Si continúan por esta senda, es posible que, llegado el momento, tasa general y subyacente converjan.

No obstante, "continuamos" inmersos en un proceso de contracción monetaria, que no parece estar cerca de terminar. Del mismo modo, aún queda camino por recorrer para alcanzar el objetivo del 2% de inflación del BCE.