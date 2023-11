Cabildo e Ingenio priorizan el desarrollo de los servicios públicos y el impulso socioeconómico del municipio

"El Cabildo ha hecho un esfuerzo importante en la generación de recursos para este municipio, pero somos conscientes de que las necesidades son muchas y nuestra voluntad es cooperar para hacer realidad los proyectos de futuro que tiene Ingenio", ha aseverado el presidente Morales. "Hoy hemos recibido un dosier con todas esas demandas y, a partir de ahora, se trata de que nos pongamos de acuerdo en la redacción de los proyectos y en la búsqueda de recursos, que pueden ser tanto de carácter insular como corresponder a otras administraciones".

Con esos objetivos, ha manifestado que se ha planteado la creación de varias comisiones de trabajo conjunto, en las que se profundizará en cada uno de esos asuntos. "El Ayuntamiento nos ha hablado de bibliotecas, de centros sanitarios, de instalaciones deportivas, de espacios públicas y de rehabilitación de viviendas, entre otros", ha enumerado. "Ya estamos haciendo inversiones en estas materias y el objetivo es dar continuidad a todas estas actuaciones".

En este contexto, el presidente insular ha hecho hincapié en que muchos de los proyectos que ha puesto sobre la mesa el Consistorio pueden tener un encaje perfecto en los planes que tiene en marcha el Cabildo, como son el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos o los que conciernen al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). "Estamos hablando de planes estratégicos en el ámbito deportivo, sociosanitario, de empleo, de desarrollo comercial e industrial... En definitiva, de todos aquellos en los que el Gobierno de la Isla ejecuta políticas que inciden en el avance de los municipios", ha subrayado.

En la reunión, también se ha abordado el futuro del Parque Aeroportuario, sobre el que Antonio Morales ha considerado que "debemos definir qué tipo de actuación se va a desarrollar en esta zona, además, de manera consensuada con los municipios de Telde y Agüimes", ha puntualizado, para añadir que este proyecto puede desarrollarse al margen de la tercera pista que pretende el Aeropuerto de Gran Canaria. "Hay que contemplar la realidad del planeamiento insular, ya que va a haber un importante espacio de comunicación en esa zona, porque el tren y el aeropuerto van a ocupar un lugar de centralidad en la comunicación de la Isla y eso tiene que ver también con el desarrollo del municipio", ha afirmado. En este punto, se ha referido también al desarrollo de la GC-1, pero ha recalcado que, "más allá de eso, es posible actuar en espacios que no estén afectados, para lo que es necesario ponerse de acuerdo, ver qué parque aeroportuario demanda Ingenio y consensuarlo con el parque aeroportuario que necesite la Isla", ha concluido.

Ingenio, en situación de 'déficit a nivel general'

El alcalde de Ingenio, por su parte, ha puesto de relieve lo que ha denominado "el déficit que sufre a nivel general" el municipio, en cuestiones como la carencia total de bibliotecas o las carencias en centros de salud, entre otras muchas, y para cuya solución ha reclamado hoy la colaboración del Cabildo.

A este respecto, ha indicado que ya se han mantenido contactos con distintos consejeros y consejeras insulares con el fin de abordar estos asuntos, y que esta visita del presidente del Gobierno grancanario implica "conformar un compromiso de la Institución hacia Ingenio".

José López ha destacado que, en esa visita, la Corporación municipal ha expuesto las necesidades principales del municipio y que ha puesto el acento en el asunto del Parque Aeroportuario, a raíz de las limitaciones que tiene Ingenio con el Aeropuerto de Gran Canaria y esa tercera pista a la que aspira y que, según ha dicho, "no necesitamos". Y es que "Ingenio es un municipio muy estrecho, con muy pocos kilómetros cuadrados y un 85% de afecciones aeronáuticas, y en el que, además, la parte más importante la tienen reservada para la futura pista", ha descrito.

En este sentido, ha remarcado que el municipio lleva muchos años esperando la solución de este tema y que su crecimiento está puesto en cuestión. "Hemos perdido todas las pequeñas y medianas empresas locales, en las crisis del 2006 y del 2008", ha lamentado. "Tenemos un problema muy serio de infraestructuras de servicios que ofrecer al Aeropuerto, donde hoy muchas de esas empresas han huido a otros polígonos industriales, cuando somos nosotros los que estamos en primera línea".

Por último, ha sostenido que ese Parque es una asignatura pendiente y que no se debe perder, porque se trata de un polígono que dé cobertura como una plataforma intercontinental, al contar con unas condiciones geográficas inmejorables. "Nosotros tenemos una idea y no queremos precipitarnos en la exposición de la misma", ha finalizado. "Pero estamos pendientes del trazado de la futura autopista, del tren y de muchas infraestructuras de comunicación y, dependiendo de todo ello, a lo mejor tenemos que hacernos un replanteamiento. Consideramos que Ingenio debe tener una mayor participación y estamos a la espera de esa forma de ver distinta, por la situación actual, y de que el Cabildo pueda compartirlo y entenderlo".