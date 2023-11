El Cabildo aprueba 916 millones de euros de presupuesto con el objetivo de impulsar el desarrollo de la Isla

Antonio Morales pone de relieve que esta propuesta se configura como "un instrumento fundamental para la recuperación".

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado hoy la propuesta de los presupuestos generales de la Corporación insular para 2024, los primeros de este mandato del Gobierno conformado por Nueva Canarias y el Partido Socialista Canario-PSOE, y cuyo montante total es de 916.691.994 euros, lo que supone un incremento del 8,18% con relación a las cuentas de 2023, es decir, 69.282.121 euros más.

Se trata de una propuesta que se abordará en el Pleno del próximo 15 de diciembre para su aprobación y que, como ha manifestado el presidente del Cabildo, Antonio Mortales, se configura como "un instrumento fundamental para la recuperación" y "tiene un norte muy claro: el aumento como nunca de los recursos para políticas sociales y de las partidas para la reactivación económica, en aras de seguir impulsando el papel protagonista de Gran Canaria en el contexto de la economía canaria".

Así, en la presentación de estos presupuestos, el presidente Morales ha incidido en que el 28,73% de los fondos se destina a políticas sociales, que reciben 263.326.603 euros, más de una cuarta parte del total. Una cifra que supera en 12.081.157 euros la de 2023 y en 21 millones la de 2022, y que representa "el mayor esfuerzo en políticas sociales de nuestra historia", ha enfatizado.

A este respecto, cabe indicar que, en este apartado, confluyen acciones a desarrollar en los ámbitos social, educativo, de empleo, de solidaridad, de vivienda y de participación y convivencia ciudadana.

Pero es que, igualmente, el presidente insular ha puesto de relieve que a las actuaciones de carácter económico se asignan 311.974.460 euros o, lo que es lo mismo, el 34.03% del total, y que implica un aumento de 40.730.053 euros con relación a los presupuestos de 2023 y de 70 millones en cuanto a los de 2022.

En definitiva, como ha subrayado, "las partidas dedicadas al desarrollo económico y a las políticas sociales suman 575.301.063 euros y copan el 62,76% de los presupuestos 2024".

En esta misma línea, Antonio Morales ha hecho hincapié en que el capítulo de inversiones alcanza los 209.731.185 euros, un 22,88% de los fondos, es decir, 25.750.966 euros más que el ejercicio actual y 50 millones más que el de 2022. "Nos van a permitir seguir avanzando en el 'Plan Transforma', que hace posible que, actualmente, se estén ejecutando en Gran Canaria alrededor de 900 millones de euros en inversiones", ha sostenido. "Un año más, tal y como se recoge en los datos estadísticos oficiales, el Cabildo es -con los ayuntamientos, a los que financiamos gran parte de sus proyectos-, la administración que, en esos momentos, sostiene la obra pública en Gran Canaria".

De igual modo, ha recalcado que se va a poder dar continuidad a las actuaciones en carreteras, áreas comerciales e industriales, políticas públicas de vivienda, renovación de las infraestructuras turísticas, mejoras de la movilidad y del transporte público, planes de cooperación, desaladoras, depuradoras, emisarios y otras infraestructuras hidráulicas.

"También en áreas como renovables, 'Isla Inteligente', centros sociosanitarios, Museo de Bellas Artes, edificio del Cabildo, Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera, parques arqueológicos y patrimonio histórico, empleo, reforestación, regeneración del paisaje, 'La Cumbre Vive', ecoparques, agricultura y ganadería, y modernización de la administración", ha enumerado. "Y en obras de relevancia como el nuevo edificio de Infecar, la ampliación del Estadio de Gran Canaria y del Centro Insular de Deportes, el Centro de Control de la Movilidad de Gran Canaria y el impulso al Puerto de Taliarte, entre muchas otras".

Aportaciones extrapresupuestarias, remanentes y deuda

En su intervención, el presidente del Gobierno insular ha matizado que, al realizar las comparaciones con presupuestos anteriores, no se han considerado las cantidades que no financia gasto del Cabildo, sino que la Corporación insular administra, como son el Bloque de Financiación Canario y el IGTE de los ayuntamientos, que tienen un tratamiento extrapresupuestario, siguiendo el criterio de la Audiencia de Cuentas y del Tribunal de Cuentas.

De esta forma, ha puesto de manifiesto que, si se incluyeran los 207.490.766 euros que se transfieren directamente a los ayuntamientos por esos dos conceptos, los presupuestos del Cabildo se elevarían a 1.124.182.760 euros.

Por otro lado, ha explicado que, de conformidad con los compromisos asumidos por la Comunidad Autónoma, en el presupuesto de gastos se recogen 67,9 millones del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), de los que 51,15 pertenecen al Cabildo y 16,83 a los ayuntamientos, y que, en el presupuesto de ingresos, el 50% correspondiente a la cantidad del Cabildo (25,58 millones) y el 100% a la de los ayuntamientos (16,83 millones). En este sentido, ha añadido que el importe que los 84.822.201 euros que restan para completar la anualidad global del Fdcan 2024 son las aportaciones municipales y que figurarán en los presupuestos de los respectivos gobiernos locales.

Además, ha indicado que a estas cuentas se incorporarán los remanentes que se produzcan en el ejercicio económico de este 2023, de cara a ejecutar un plan de inversiones financieramente sostenible.

Finalmente, se ha referido a que, en el ejercicio 2023, como ya sucedió en el de 2022, el Gobierno insular no ha tenido que recurrir a préstamos, para cubrir las necesidades de financiación de los presupuestos.

"Hoy, la deuda del Cabildo asciende a 1.148.855 euros", ha especificado. "Nuestra capacidad de endeudamiento nos permite acceder a 720.998.828 más de crédito, en el caso de que apuráramos el límite del 110% de los derechos reconocidos y teniendo que ejecutar un plan de reducción de deuda. Pero, si nos quedamos en un 75%, podremos llegar hasta 491.590.110 euros más, sin plan de reducción de deuda", ha expuesto. Además, ha señalado que, actualmente, el Cabildo dispone de 103.360.765 millones de remanentes, que también se pueden incorporar a los presupuestos 2024 en cualquier momento y que se verán incrementados con los que se generen este año.

Y es que, como ha aseverado, "el Cabildo de Gran Canaria presenta un nivel de saneamiento y solvencia económica óptimos" y, en definitiva, "demuestra su fortaleza económica y su capacidad para afrontar las crisis y la reactivación económica de Gran Canaria".

Unas cuentas para hacer frente a un escenario de incertidumbres

El primer mandatario de Gran Canaria ha remarcado que estos presupuestos, como ocurrió con los de 2023, nacen en una situación lastrada por las crisis económica y social que generó la pandemia de la COVID-19, y en medio de conflictos bélicos como los de Ucrania y Gaza, y de una galopante inflación, por lo que ha afirmado que, en el Cabildo, "siendo conscientes de nuestro papel y del liderazgo que nos corresponde, asumimos el reto de hacer frente a un escenario de incertidumbres".

En este contexto, ha asegurado que estas cuentas de 2024 consolidan el compromiso político del Gobierno grancanario de dar respuestas a tres desafíos fundamentales, para hacer frente a la dura realidad que vive la Isla: reforzar los servicios públicos que atienden a mayores, a menores y la discapacidad, así como los servicios esenciales de competencia insular; prestar atención a los más vulnerables, haciendo frente al desempleo, la pobreza y la exclusión social, la violencia de género y la desigualdad, y, en tercer lugar, reactivar la economía insular, sin perder de vista el modelo de desarrollo ecosocial, sostenible y diversificado.

Y, para lograrlo, ha instado a trabajar unidos, apoyados en todos los instrumentos y las áreas de Gobierno, "y apostando por las soberanías energética, alimentaria e hídrica; las economías verde, azul y circular; la innovación, la modernización y la digitalización; el turismo diversificado y sostenible; la movilidad sostenible; la reforestación del territorio, e impulsando la mejora de las infraestructuras públicas y de los equipamientos necesarios para garantizar la calidad de vida de la ciudadanía grancanaria", ha concluido.