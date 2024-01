El Gobierno aprueba la concesión de incentivos regionales para 17 proyectos de inversión en Canarias por 59 millones de euros

Canarias/ El Gobierno, a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales a un total de 102 proyectos en diez Comunidades Autónomas. En concreto, estas ayudas se destinan a Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Canarias, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana.



El importe global de las subvenciones concedidas es de 261.269.202,72 euros y permitirá movilizar una inversión total de 1.385.317.364 euros. Estos proyectos lograrán mantener 12.486 puestos de trabajo y crearán otros 2.502 nuevos empleos.

En el caso concreto de Canarias, según la Orden Ministerial que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se han aprobado 17 proyectos, cuatro de ellos en Comisión Delegada y otros 13 vía Orden Ministerial (ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa).

Estos 17 proyectos han recibido 58.908.223 euros de subvención, y suponen una inversión total de 202.033.892 euros.

Asimismo, permitirán crear 333 nuevos empleos y mantener 2.462 puestos de trabajo.

Este año en Canarias se han aprobado incentivos regionales para 32 proyectos que suponían una inversión total de 296 millones de euros. Estas iniciativas han recibido 80,6 millones de euros de subvenciones y han permitido crear 514 puestos de trabajo y mantener 4.051 empleos.

Estas ayudas contribuyen al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible mediante la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE.

Durante los cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez se han duplicado las inversiones subvencionadas mediante incentivos regionales en toda España respecto a los cinco últimos años del Ejecutivo anterior. En concreto, en el periodo 2019-2023 se han aprobado un total de 1.059 millones de subvenciones para estos proyectos, frente a los 492 millones del periodo 2013-2017.