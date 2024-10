Las empresas canarias lideran la confianza empresarial en España con buenas expectativas hasta final de año

"Son datos muy positivos para la economía de Canarias", dijo Santiago Sesé, que destacó que el incremento del ICE en las islas se produce en un contexto marcado por el empeoramiento de los datos en la mayoría de las comunidades autónomas". De hecho, solo Galicia, Murcia y Aragón muestran también datos positivos de la confianza empresarial, aunque por debajo de Canarias. En el conjunto del país, el índice también tiene una tendencia negativa, con un -1,2% en el cuarto trimestre respecto al tercero.

Durante la rueda de prensa, Santiago Sesé explicó que "este es el resultado habitual para esta época del año, al reflejar el comportamiento económico durante los meses de verano y las previsiones para el invierno, que coinciden con nuestra temporada alta turística". "Los datos obtenidos a través de la encuesta superan, incluso, las expectativas iniciales del empresariado", confirmó. "En este punto, se produce una realidad lógica: el sector turístico es la actividad que contribuye en mayor medida a este crecimiento, no solo por sus efectos directos, sino por el arrastre de actividad que genera en el conjunto de sectores productivos del Archipiélago", afirmó.

Sesé apuntó también que "aunque los resultados son muy buenos, existe una serie de retos que preocupan al empresariado de las islas, como la reducción de la jornada laboral". Criticó que la medida se pretende plantear "sin tener en cuenta la particularidad de cada sector, el tamaño y la dimensión de las empresas".

Recalcó que es una iniciativa que se "debe abordar con cierto orden, ya que puede repercutir de manera negativa en los negocios al no poder soportar los costes asociados a su aplicación". Además, indicó que las bajas laborales, las elevadas cifras de absentismo y la falta de personal cualificado que tienen las empresas son otros de los factores que "merman no solo la confianza empresarial sino también nuestra competitividad".

Sesé invitó también a la reflexión en materia de vivienda, que afecta en términos sociales y laborales tanto al tejido empresarial como a las personas ocupadas. "La subida continua de los costes asociados a este bien desequilibra la capacidad de gasto de las familias canarias", advirtió.

La cuestión energética de las islas es otro de los desafíos que, según Sesé, va a determinar la competitividad de las empresas. "Una región como Canarias, con una gran cantidad de horas de sol y viento durante todo el año, no puede permitirse una penetración de renovables del 19%", lamentó.

"Hay otros asuntos recurrentes en el que no terminamos de ver una implicación de las administraciones para mejorarlos, como la simplificación administrativa y la seguridad jurídica", señaló. Advirtió de que "no hay inversión, porque las condiciones existentes desaniman al empresariado para apostar por sus ideas y proyectos, así como ponerlos en marcha en el Archipiélago". Reconoció, sin embargo, que se están realizando esfuerzos desde la Unión Europea "mediante la activación de fondos Next Generation para incentivar la inversión y ofrecer más garantías a la clase empresarial".

A su vez, Sesé analizó las recientes manifestaciones del 20-O en algunos enclaves turísticos de las islas. Consideró que las reivindicaciones "han ido en contra del turismo y tendrán una repercusión negativa en un sector que es el motor de la economía de Canarias". "En los medios internacionales han circulado fotografías de turistas en la playa rodeados de gente increpándolos", criticó.

Por su parte, la directora de la Cámara, Lola Pérez, recordó que la encuesta también refleja las previsiones que tienen las empresas respecto a la contratación y explicó que, según muestra, "el empleo continuará creciendo en el último trimestre del año, aunque lo hará de forma moderada". De hecho, el saldo de expectativas de contratación es de 0,3 puntos, cinco por debajo del registrado en el tercer trimestre del año (5,3 puntos).

Queda claro que las cifras se van estabilizando tras varios años de significativos incrementos en las contrataciones para poder dar respuesta al crecimiento de la actividad económica que se produjo a partir del año 2021, una vez superada la pandemia. Durante los meses de verano, y como es habitual en esta época del año, un 73,5% mantuvo estables las contrataciones y un 15,9% de los establecimientos aumentó sus plantillas. Para los meses de otoño e inicio del invierno, las previsiones también son favorables, pero apuntan a la estabilidad con un 74,3% de los establecimientos que mantendrá su número de trabajadores y un 11,1% que prevé incrementos de plantilla.

La directora también se refirió a las expectativas de las empresas canarias para el cierre del año. Explicó que "continúa siendo positivo, ya que el 25,8% de las empresas regionales espera incrementar su actividad en los meses de invierno, frente a un 13,2% que opina que pudiera experimentar retrocesos. El 61% restante mantendrá estables sus resultados". De este modo concluyó que, "el 87% de las empresas de las Islas espera mantener o mejorar su actividad en el último trimestre del año".

Durante la rueda de prensa, los responsables de la Cámara de Comercio también analizaron el Indicador de Situación, que recoge la opinión de las empresas respecto al trimestre que acaba de finalizar, el referido al tercer trimestre del año. Este indicador muestra un saldo positivo de 11 puntos, con un porcentaje mayor de empresarios optimistas (24,6%) que pesimistas (13,8%).

"En detalle, se han superado las expectativas iniciales que tenían las organizaciones antes de que comenzara ese periodo", explicó la directora, quien quiso destacar la importancia de este dato, ya que "rompe la tendencia descendente" del primer y segundo trimestre de 2024. "La traducción de este hecho es que se demuestra de nuevo la fortaleza de la actividad turística y sus efectos en el conjunto de la economía y del empleo de las islas.

ICE por sectores

Todos los sectores económicos, salvo la construcción (-4,4%) y el comercio (-0,1%), arrojan saldos positivos en su Indicador de Confianza Empresarial. El de 'Transportes y Hostelería' es el que más crece con diferencia, con un incremento del 10,9%, gracias a los buenos resultados alcanzados durante los meses de verano y a las favorables expectativas para la temporada alta turística.

Respecto al sector industrial, el 73% de los establecimientos mantuvo estable su actividad. El 21% de los establecimientos industriales opina que mejorará sus resultados en el cuarto trimestre del año y un 15% cree que pudiera experimentar una reducción.

En el caso de la construcción, y a pesar de obtenerse un ICE negativo, el 67% de los establecimientos afirmó haber mantenido su actividad en verano y un 65% espera hacerlo en el cuarto trimestre.

En el ámbito comercial, el 86% de los establecimientos confía en mantener o mejorar su actividad en la campaña de Navidad.

Asimismo, las actividades de Transporte y hostelería impulsan al alza su confianza empresarial gracias a los buenos resultados alcanzados durante los meses de verano y a las buenas expectativas que tienen para la temporada alta turística. Un 53% de las empresas afirmó haber mejorado su actividad en el tercer trimestre del año respecto al segundo y tan solo un 7% apuntó que esta había retrocedido.

Por último, las empresas agrupadas en "Otros servicios" apuntan a una mejora de su actividad para el último trimestre del año. De hecho, un 21% de los establecimientos estima que aumentarán sus resultados respecto a los meses de verano, superando al 12% de establecimientos que estima un empeoramiento.

ICE por Islas

El Indicador de Confianza Empresarial es positivo en todas las de las islas en el cuarto trimestre del año con la única excepción de la isla de La Palma, que registra un retroceso del 3,3%.

La isla con mayor crecimiento es Fuerteventura (4,7%), seguida de El Hierro (4,2%). Lanzarote (3,6%) y Tenerife (3,2%), que también se sitúan por encima de la variación media regional, pero con valores por debajo del 4%. Mientras, las variaciones de confianza en las islas de Gran Canaria (1,8%) y La Gomera (1,7%) son inferiores a la media regional.