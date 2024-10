El Cabildo firma un acuerdo con Cartagena de Indias para fortalecer la cooperación internacional

Tenerife/ El director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Pedro González, afirma que "apostamos por la internacionalización que tanto nos une y nos hace crecer de una forma sostenible".

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, ha firmado un memorándum con Cartagena de Indias (Colombia), en concreto con el Distrito Turístico y Cultural de esta ciudad para fortalecer la cooperación internacional.



El director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Pedro González, asegura que "con este memorándum de entendimiento entre Cartagena de Indias y Tenerife, y con él vamos a trabajar para poder progresar y crecer en el conocimiento del turismo, de la artesanía, de la cultura y de muchas cuestiones que irán en beneficio de la ciudadanía en general. Estamos apostando por la internacionalización que tanto nos une y nos hace crecer de una forma sostenible".

El director insular asegura que ambos partes acuerdan realizar acciones para desarrollar fórmulas de cooperación económica entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Tenerife, particularmente mediante un mayor conocimiento de las características económicas y empresariales de los dos territorios que permita oportunidades de cooperación para el desarrollo y la internacionalización en el ámbito de los intercambios regionales, fortalecer la cooperación en el ámbito de las energías renovables, del transporte, telecomunicaciones, sociosanitario, o de residuos, agua y saneamiento, así como en materia de agricultura, y fortalecer la cooperación en el campo de la educación y la formación, dentro de los límites de las competencias de ambas regiones, en particular para promover intercambios en el ámbito de la educación y la formación profesional, favoreciendo la realización de prácticas profesionales no laborales.

Según Pedro González también se pretende consolidar la cooperación en el ámbito cultural en general y, en particular se favorecerán los productos artesanos, así como el compartir experiencias entre las diferentes redes culturales y sus organizaciones miembros en Tenerife y Cartagena de Indias; consolidar la cooperación en turismo y compartir experiencias entre los diferentes ecosistemas turísticos, ambientales y sus organizaciones miembros en Tenerife y Cartagena de Indias; establecer y coordinar actividades de información conjuntas relativas a la investigación, desarrollo e innovación que se desarrollen en ambas regiones en áreas de interés común, y para favorecer proyectos de investigación, especialmente, en el ámbito de la prevención y lucha contra las enfermedades tropicales, pero también a través del impulso de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en sectores como las actividades agrarias, las energías renovables y el agua, fomentando la cooperación entre las Universidades y Centros de Investigación canarios y colombianos.